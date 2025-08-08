سەمەيدە قۇتقارۋشىلار بالكون ارقىلى كىرىپ، 4 بالانى امان الىپ شىقتى
استانا. KAZINFORM - سەمەي قالاسىندا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قۇتقارۋشىلارى پاتەردە جالعىز قالعان بالالاردى امان-ەسەن سىرتقا شىعاردى.
وقيعا م. دۋلاتوۆ كوشەسىندەگى كوپقاباتتى ۇيلەردىڭ بىرىندە بولعان.
- كوپبالالى انا دۇكەنگە شىعىپ كەتكەن كەزدە پاتەردە 2009، 2013، 2015 جانە 2023 -جىلى تۋعان ءتورت بالاسى قالعان. قايتىپ كەلگەندە ەسىكتى اشا الماي، بالالاردان دا ەش جاۋاپ بولماعان سوڭ، ايەل كومەككە قۇتقارۋشىلاردى شاقىرۋعا ءماجبۇر بولدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
وقيعا ورنىنا جەدەل جەتكەن سەمەي قالاسىنىڭ جەدەل- قۇتقارۋ جاساعى ءۇش ءيىندى باسپالداقتىڭ كومەگىمەن بالكون ارقىلى پاتەرگە كىرىپ، ەسىكتى ىشىنەن اشتى. بالالار ءدىن امان، ەشقايسىسى زارداپ شەككەن جوق. قۇتقارۋشىلار ولاردى اناسىنا امان-ەسەن تابىستادى.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اتا-انالارعا بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماۋعا جانە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا شاقىرادى.