ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:26, 08 - تامىز 2025 | GMT +5

    سەمەيدە قۇتقارۋشىلار بالكون ارقىلى كىرىپ، 4 بالانى امان الىپ شىقتى

    استانا. KAZINFORM - سەمەي قالاسىندا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قۇتقارۋشىلارى پاتەردە جالعىز قالعان بالالاردى امان-ەسەن سىرتقا شىعاردى.

    құтқарушылар
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    وقيعا م. دۋلاتوۆ كوشەسىندەگى كوپقاباتتى ۇيلەردىڭ بىرىندە بولعان.

    - كوپبالالى انا دۇكەنگە شىعىپ كەتكەن كەزدە پاتەردە 2009، 2013، 2015 جانە 2023 -جىلى تۋعان ءتورت بالاسى قالعان. قايتىپ كەلگەندە ەسىكتى اشا الماي، بالالاردان دا ەش جاۋاپ بولماعان سوڭ، ايەل كومەككە قۇتقارۋشىلاردى شاقىرۋعا ءماجبۇر بولدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    وقيعا ورنىنا جەدەل جەتكەن سەمەي قالاسىنىڭ جەدەل- قۇتقارۋ جاساعى ءۇش ءيىندى باسپالداقتىڭ كومەگىمەن بالكون ارقىلى پاتەرگە كىرىپ، ەسىكتى ىشىنەن اشتى. بالالار ءدىن امان، ەشقايسىسى زارداپ شەككەن جوق. قۇتقارۋشىلار ولاردى اناسىنا امان-ەسەن تابىستادى.

    توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اتا-انالارعا بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماۋعا جانە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا شاقىرادى.

     

    تەگ:
    ايماق اباي وبىلىسى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار