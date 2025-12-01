سەمەيدە كوندۋكتور اقشا تولەي الماعان بالانى قاراڭعىدا اۆتوبۋستان ءتۇسىرىپ جىبەرگەن
سەمەي. KAZINFORM - سەمەي قالاسىندا ينتەرنەت بايلانىسىنىڭ جوقتىعىنا بايلانىستى اقشا تولەي الماعان بالانى اۆتوبۋستان ءتۇسىرىپ جىبەرگەن كوندۋكتور جاۋاپقا تارتىلدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشالاردىڭ بىرىندە جاريالانعان فاكتى بويىنشا تەكسەرىس جۇرگىزدى.
- بەلگىلى بولعانداي، № 22-اۆتوبۋسقا وتىرعان كامەلەتتىك جاسقا تولماعان بالا ينتەرنەت بايلانىسىنىڭ جوقتىعىنا بايلانىستى جولاقىسىن ۋاقتىلى تولەي الماعان. الايدا بايلانىستىڭ قالپىنا كەلۋىن كۇتە تۇرۋدى سۇراعانىنا قاراماستان كوندۋكتور ونى اۆتوبۋستان شىعۋىن تالاپ ەتىپ، قاراڭعى ۋاقىتتا ءماجبۇرلى تۇردە ءتۇسىرىپ جىبەرگەن، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
وسىلايشا، وقۋشى اتا-اناسىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنسىز كوشەدە جالعىز قالىپ قويعان.
- كوندۋكتور كامەلەتكە تولماعان جولاۋشىنى قوعامدىق كولىكتەن كۇشپەن تۇسىرگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. بۇل قۇقىقبۇزۋشىلىق ءۇشىن 5 ا ە ك (19910 تەڭگە) ايىپپۇل قاراستىرىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا ءتارتىپ ساقشىلارى تاسىمالداۋشى كومپانيا باسشىلىعىمەن زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋ باعىتىندا پروفيلاكتيكالىق جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن الماتى ماڭىندا كوندۋكتور ءجۇرىپ بارا جاتقان اۆتوبۋستان قۇلاپ، مەرت بولعانى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى