سەمەيدە كولىك ىشىندە ۇيىقتاعان ەكى ادام كوز جۇمدى
استانا. قازاقپارات - سەمەي قالاسىنىڭ شەتىندەگى «قازمۇنايگاز» جانارماي بەكەتىنىڭ ماڭىندا قايعىلى جاعداي بولدى. ءتارتىپ ساقشىلارى «گازەل» اۆتوكولىگىنىڭ ىشىنەن ەكى ەر ادامنىڭ دەنەسىن تاپتى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ەر ادامدار تۇندە كولىك سالونىندا ۇيىقتاعان. ولار جىلىنۋ ءۇشىن اۆتونومدى جىلىتۋ قۇرىلعىسىن پايدالانعان بولۋى مۇمكىن. وكىنىشكە قاراي، ازاماتتار ۇيقىدان سول كۇيى ويانباعان.
اباي وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ەكى ادامنىڭ قازا تاپقانىن رەسمي تۇردە راستادى. وقيعا ورنىنا شۇعىل تۇردە پوليتسيا مەن توتەنشە جاعداي قىزمەتىنىڭ ماماندارى جەتكەن. مايىتتەردى تەكسەرۋ بارىسىندا زورلىق-زومبىلىق بەلگىلەرى تابىلماعان.
قازىرگى ۋاقىتتا قۇزىرلى ورگاندار ءتيىستى تەكسەرۋ امالدارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
«قازا تاپقاندار قوزعالتقىشى قوسۋلى تۇرعان جانە ىشىنەن قۇلىپتالعان كولىكتىڭ ىشىندە بولعان. ءولىمنىڭ سەبەبى - ءيىس ءتيىپ ۋلانۋ. اتالعان فاكتى بويىنشا تەكسەرىس ءجۇرىپ جاتىر، ونىڭ قورىتىندىسىمەن پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى»، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
قايعىلى جاعدايدىڭ ناقتى سەبەبى رەسمي ساراپتاما ناتيجەلەرىنەن كەيىن بەلگىلى بولادى.