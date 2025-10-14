سەمەيدە بوكستان قازاقستان چەمپيوناتى وتەدى
استانا. KAZINFORM - سەمەي قالاسىنداعى Abai Arena سپورت كەشەنىندە 14-21-قازان ارالىعىندا بوكستان ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىندا قازاقستان چەمپيوناتى وتەدى.
قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بيىل بىرىنشىلىككە ەلىمىزدىڭ 20 وڭىرىنەن 371 سپورتشى قاتىسادى.
ەل بىرىنشىلىگىنىڭ جەرەبەسى بۇگىن، 14-قازاندا تارتىلدى. ال سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى 15-قازانعا جوسپارلانعان. فينالدىق كەزدەسۋلەر 21-قازاندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، چەمپيونات قورىتىندىسى بويىنشا 2026-جىلعا ارنالعان ۇلتتىق قۇراما جاساقتالادى.
ەل بىرىنشىلىگىندە ەرلەر اراسىندا 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80، 85، 90، 90 كەلىدەن جوعارى سالماقتا جۇلدەلەر ساراپقا الىنادى.
ال ايەلدەر اراسىندا بوكسشىلار 48، 51، 54، 57، 60، 65، 70، 75، 80، 80 كەلىدەن جوعارى سالماقتا سىنعا تۇسەدى.
ەل بىرىنشىلىگى «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
ەسكە سالساق، بوكستان قازاقستان ۇلدار قۇراماسى ءازىربايجاننىڭ ەۆلاح قالاسىندا وتكەن lll ت م د ەلدەرى ويىندارىندا بارلىعى 7 جۇلدە ولجالادى.