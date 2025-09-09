سەمەيدە 8-سىنىپ وقۋشىسى سوققىعا جىعىلدى
سەمەي. KAZINFORM - سەمەيدە «حولودنىي كليۋچ» ىقشام اۋدانىندا وقۋشى قىزدى سوققىعا جىققان. كۋاگەردىڭ ايتۋىنشا، ءبىر توپ بالا قىزدى ىشىنەن تەۋىپ، جۇدىرىقپەن ۇرعان.
- «حولودنىي كليۋچ» ىقشام اۋدانىندا نارەستەممەن ەمحاناعا كەلدىم. قابىلداۋدان كەيىن دالىزگە شىققانىمدا ءبىر توپ بالانى كوردىم. باسىندا ويناپ ءجۇر ەكەن دەپ ويلادىم. كوزىم دۇرىس كورمەگەندىكتەن، تەلەفونىمنىڭ كامەراسىمەن جاقىنداتىپ قاراعانىمدا قىز بالانى ىشىنەن تەۋىپ، جۇدىرىقتاپ جاتقاندارىن كوردىم. مەن ارەكەت ەتكەنشە، تەك ءبىر ءساتتى ءتۇسىرىپ ۇلگەردىم، - دەيدى تۇرعىنداردىڭ ءبىرى.
پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ دەرەگىنشە، جانجال 48-مەكتەپ وقۋشىلارى اراسىندا بولعان. سالدارىنان سەگىزىنشى سىنىپ وقۋشىسى سوققىعا جىعىلىپ، جاپا شەكتى.
- اتالعان ىقشام اۋدانداعى بالالار الاڭىندا 3-سىنىپ وقۋشىسى مەن 8-سىنىپ وقۋشىسىنىڭ اراسىندا جانجال بولدى. كامەلەتكە تولماعاندارمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزىلدى. 8-سىنىپ وقۋشىسىنىڭ زاڭدى وكىلدەرى ارىز جازۋدان باس تارتىپ، ەكىنشى تاراپقا شاعىمدارىنىڭ جوق ەكەنىن ءبىلدىردى، - دەيدى اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى
ايتا كەتەيىك، جانجالعا سەبەپكەر بولعان وقۋشىعا قاتىستى ماتەريال جينالىپ، ونىڭ ارەكەتى سەمەي قالاسى اكىمدىگى جانىنداعى كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى كوميسسيادا قارالاتىن بولادى.
بۇدان بولەك، وقۋشىنىڭ اتا-انالارىنا بالا تاربيەلەۋ جونىندەگى مىندەتتەرىن ءتيىستى دەڭگەيدە ورىنداماعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.