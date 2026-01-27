سەمەيدە 4 ميلليارد تەڭگەنىڭ التىن كەنىن ۇرلاعان 3 ادام سوتتالدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنداعى قارجى-ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسىنىڭ وندىرىستىك نىسانىنان التىن كەن ۇرلاعان 3 ادام سوتتالدى.
سەمەي قالاسىنىڭ ءۇش تۇرعىنىنا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپقا قاتىسۋ جانە وندىرىستىك عيماراتقا زاڭسىز كىرىپ، ۇرلىق جاساۋ، قىلمىستىق جولمەن الىنعان مۇلىكتى زاڭداستىرۋ سىندى باپتار بويىنشا ايىپ تاعىلدى.
سوت ماتەريالدارىنا سۇيەنسەك، ايىپتالۋشىلار «الەل» قارجى-ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسىنىڭ وندىرىستىك نىساندارىنا زاڭسىز كىرىپ، قۇرامىندا التىنى بار كەندى ۇرلاعان. كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق شىعىن 4 ميلليارد تەڭگەدەن اسقان.
- تەرگەۋ بارىسىندا «التىن بولمە» دەپ اتالاتىن جەردەن ۇرلىق جاساۋ فاكتىلەرى 2019-جىلدان بەرى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ كەلگەنى انىقتالدى. سونداي-اق ايىپتالۋشىلار مەن ولاردىڭ تۋىستارىنىڭ قىلمىستىق جولمەن تابىلعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ ماقساتىندا قوناق ءۇي كەشەندەرىن، كوممەرتسيالىق عيماراتتاردى، ساۋدا ۇيلەرىن، ءدارىحانالاردى، پاتەرلەر مەن اۆتوكولىكتەردى قوسا العاندا، جىلجىمالى جانە جىلجىمايتىن مۇلىكتەردى ساتىپ العانى بەلگىلى بولدى، - دەپ حابارلادى سەمەي قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنان.
سوت شەشىمىمەن ەر ادامدار 10 جىلعا، 6 جىل 8 ايعا جانە 5 جىل 6 ايعا باس بوستاندىقتارىنان ايىرىلدى. ۇكىم ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ەسىرتكى تاراتۋ جانە كونتراباندامەن اينالىسقان قاراعاندىلىق تۇرعىننىڭ سوتتالعانىن حابارلانعانبىز.