    09:23, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    سەمەي ورمانىندا سيرەك كەزدەسەتىن سىلەۋسىن كوزگە ءتۇستى

    سەمەي. KAZINFORM - «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى سيرەك كەزدەسەتىن سىلەۋسىندى بايقاپ، بەينەجازباعا ءتۇسىرىپ الدى.

    Семей орманында сирек кездесетін сілеусін көзге түсті
    Фото: Видеодан алынған скрин

    اباي وبلىسىنداعى «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ بوكەباي فيليالىنا قاراستى شادرۋحا ورمانشىلىعىندا قىزمەتكەرلەر سيرەك كەزدەسەتىن سىلەۋسىندى كورگەن.

    - بۇل كىشكەنتاي، تۇنگى اڭشى - تابيعاتتىڭ نازىك بولمىستى جىرتقىشى. ونىڭ كوزگە ءتۇسۋى - رەزەرۆاتتىڭ باي بيوالۋاندىعىنىڭ جانە ەكوجۇيە ساۋلىعىنىڭ ايقىن دالەلى. سىلەۋسىن تابيعاتتىڭ بيولوگيالىق ارتۇرلىلىگىن قورعايتىن اڭ. ونىڭ اڭشىلىق شەبەرلىگى - ەكوجۇيەنىڭ تەپە- تەڭدىگىن ساقتاۋداعى ماڭىزدى كۇش، - دەپ حابارلادى رەزەرۆات ماماندارى.

    رەزەرۆات اۋماعىندا اڭشىلىققا قاتاڭ تىيىم سالىنعان. جانۋارلاردى قورعاۋ شارالارى تابيعاتتىڭ بايلىعىن ساقتاپ، سيرەك كەزدەسەتىن اڭداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جۇرگىزىلەدى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن باياناۋىلدا قالىڭ قارعا ومبىققان بۇلان بەينەتاسپاعا ءتۇسىپ قالعانى جايلى جازعانبىز.

