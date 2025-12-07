سەمەي تۇرعىنىن الداماق بولعان الاياقتار بىردەن ءۇش مەملەكەتتىك ورگان اتىن جامىلعان
سەمەي. KAZINFORM - سەمەي قالاسىندا تەلەفون ارقىلى جاسالعان ەرەكشە الاياقتىقتىڭ جولى كەسىلدى.
الاياقتار ءبىر ۋاقىتتا ءۇش مەملەكەتتىك ورگاننىڭ اتىن جامىلعان. اتاپ ايتقاندا، ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى، ح ق ك و جانە كيبەرپوليتسيا.
- الدىمەن ايەل ادامعا ءوزىن زەينەتاقى قورىنىڭ قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرعان بەلگىسىز ادام قوڭىراۋ شالىپ، «زەينەتاقى اۋدارىمدارىنىڭ توقتاتىلعانىن» حابارلايدى. «تىركەۋدەن وتكىزىپ بەرەمىن» دەگەن ول Enbek.kz سەرۆيسىنىڭ ەلەكتروندى كەزەگىنە ارنالعان التى تاڭبالى SMS- كودتى ايتۋىن تالاپ ەتكەن. كوكەيىنە كۇمان كەلگەن سەمەيلىك ونىڭ تالابىن ورىنداماعان، - دەپ حابارلادى اباي وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
الاياقتار كەيىن كەلەسى قادامعا كوشتى. ۆيدەوقوڭىراۋ ارقىلى ءوزىن «كيبەرپوليتسيا قىزمەتكەرىمىن» دەپ تانىستىرعان ادام ايەلدىڭ eGov اككاۋىن بۇزۋعا باعىتتالعان «كيبەرشابۋىل» جونىندە ايتىپ، «مالىمەتتەردى تەكسەرۋ ءۇشىن ح ق ك و-عا جولدايتىنىن» حابارلاعان.
- كوپ ۇزاماي «ح ق ك و قىزمەتكەرى» قوڭىراۋ شالعانىمەن، ايەل قىلمىستىق نيەتتى اڭعارىپ، سويلەسپەي قويعان. وسىدان كەيىن الاياقتار قايتا پوليتسيا اتىنان حابارلاسىپ، پسيحولوگيالىق قىسىم كورسەتۋگە تىرىسقان. وعان اكىمشىلىك ايىپپۇل نەمەسە ءتىپتى ءۇش جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىمەن قورقىتقان. الايدا ايەل ادام الاياقتارمەن سويلەسۋدى توقتاتىپ، بۇل جونىندە پوليتسياعا حابارلايتىنىن ەسكەرتكەن. وسىلايشا الاياقتاردىڭ ايلاسى ىسكە اسپاي قالدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.