سمارتفونعا كوپ قاراۋ تاماقتى شامادان تىس كوپ جەۋگە ىقپال ەتەدى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - King’s College London جانىنداعى پسيحياتريا، پسيحولوگيا جانە نەيروعىلىمدار ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى سمارتفوندى كوپ پايدالاناتىن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا تاماقتانۋ ءتارتىبىنىڭ بۇزىلۋى جيىرەك كەزدەسەتىنىن انىقتادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Journal of Medical Internet Research جۋرنالىندا جاريالانعان. عالىمدار 52 مىڭنان استام ادام قاتىسقان 35 عىلىمي جۇمىستى تالداپ، ورتاشا جاسى شامامەن 17 جاس بولاتىن جاستاردى زەرتتەگەن.
ناتيجەسىندە سمارتفوندى شامادان تىس قولدانۋ مەن باقىلاۋسىز جانە ەموتسيالىق ارتىق تاماقتانۋ اراسىندا بايلانىس بار ەكەنى انىقتالعان. مۇنداي بەلگىلەر بۇرىن تاماقتانۋ بۇزىلىسى دياگنوزى قويىلماعان جاستاردا دا بايقالعان.
سونىمەن قاتار زەرتتەۋگە قاتىسۋشىلار اراسىندا ءوز سىرت كەلبەتىنە كوڭىلى تولماۋ جانە سىرتقى بەينەگە بايلانىستى الاڭداۋشىلىق ءجيى تىركەلگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە سمارتفوننىڭ وزىندە ەمەس. نەگىزگى اسەر ەتەتىن فاكتور - الەۋمەتتىك ورتا، اسىرەسە الەۋمەتتىك جەلىلەر. جاس ءوسپىرىم كەزەڭدە ءوزىن-ءوزى باعالاۋ قالىپتاساتىندىقتان، يدەالدانعان بەينەلەردىڭ ۇزدىكسىز اعىنى ءوز-ءوزىن باسقالارمەن سالىستىرۋدى كۇشەيتەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە دەنە بەينەسىنە قاناعاتتانباۋعا جانە تاماقتانۋ ادەتتەرىنىڭ وزگەرۋىنە ىقپال ەتەدى.
ماماندار مۇنداي تاۋەكەلدەردى ازايتۋ ءۇشىن ەكران ۋاقىتىن باقىلاپ، الەۋمەتتىك جەلىدەگى كونتەنتكە سىني كوزقاراس قالىپتاستىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ وتەدى.