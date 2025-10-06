سماقوۆ - شەرحان قالمۇرزا تۋرالى: جاس ويىنشىلاردى اسىرا ماقتاۋعا بولمايدى
تالدىقورعاندىق «جەتىسۋ» فۋتبول كلۋبىنىڭ باس باپكەرى سامات سماقوۆ «قايراتتىڭ» جاس قاقپاشىسى شەرحان قالمۇرزا تۋرالى پىكىر ءبىلدىرىپ، جاس ويىنشىلارعا ارتىق نازار مەن قىسىمنىڭ زيانى جايىندا ايتتى، دەپ Sportinside.kz ءتىلشىسى ASnews.kz-كە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
«ۇلكەن بۋىننىڭ وكىلى رەتىندە ونىمەن سويلەسۋگە تىرىسامىن. شىنىمدى ايتسام، مەن وعان باسپا سوزگە سۇحبات بەرمەۋدى، ءتۇرلى تەلەباعدارلامالارعا بارماۋدى كەڭەس ەتتىم - ول ءالى جاس. مىسال رەتىندە ايتايىن: سەيداحمەتتى «ۋفاعا» اۋىسقان كەزدە ناقتى «جويىپ جىبەردى». سول ساتتەن باستاپ ءبارى ەركەبۇلان تۋرالى جازا باستادى - «ەركەبۇلان دارەتحاناعا كەتتى»، «ەركەبۇلان كوكا-كولا ساتىپ الدى»، «ەركەبۇلان مىنانى ىستەدى» دەپ. سونىڭ سالدارىنان ۇلكەن تالانت جويىلدى»، - دەدى سماقوۆ.
باپكەردىڭ ايتۋىنشا، جاس ويىنشىلارعا ارتىق كوڭىل ءبولىپ، ەرتە ماقتاۋ - ولاردىڭ دامۋىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
«قازىر كەرىسىنشە، ولارعا قىسىم كورسەتپەي، قولداۋ كورسەتۋ كەرەك. ولار ءالى ەشتەڭە جەڭىپ العان جوق، سوندىقتان اسىرا ماقتاۋدىڭ قاجەتى جوق. ءبىر ۇرپاقتى ءبىر ساتتە جوعالتىپ الۋىمىز مۇمكىن»، - دەپ قوستى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، 18 جاستاعى شەرحان قالمۇرزا بيىلعى ماۋسىمدا «قايراتتىڭ" نەگىزگى قۇرامىندا دەبيۋت جاساپ، ءتىپتى مادريدتىك «رەالعا» قارسى چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىندە دە الاڭعا شىققان بولاتىن.