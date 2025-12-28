سۇلتانماحمۇت اقىننىڭ 90 جىل بۇرىن جارىق كورگەن جىر جيناعى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودارداعى بۇقار جىراۋ اتىنداعى ادەبيەت جانە ونەر مۋزەيىندە سۇلتانماحمۇت تورايعىروۆتىڭ وسىدان 90 جىل بۇرىن لاتىن قارپىندە شىققان ولەڭدەر جيناعى ساقتاۋلى تۇر.
قازاقتىڭ ويشىل اقىنىنىڭ سيرەك كەزدەسەتىن كىتابى جۋىقتا رەستاۆراتسيادان ءوتىپ، بىرنەشە دانادا باسىلدى.
بۇل كىتاپ سوناۋ 2014-جىلى مۋزەي قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇش-جىگەرىمەن الماتىدان جەتكىزىلگەن.
جۇلدىزى ەرتە سونگەن اقىننىڭ سوڭىندا ەكى رومان، بەس پوەما جانە كوپتەگەن ولەڭى مەن وچەركتەرى قالدى.
1933-جىلى قىزىلوردادان لاتىن قارپىندە باسىلىپ شىققان «تولىق شىعارمالار جيناعى» دەپ اتالاتىن جيناققا اقىننىڭ ولەڭدەرى، اڭگىمەلەرى جانە پوەمالارى توپتاستىرىلعان.
وتتى جىرلارىمەن الاشتىڭ الداسپانىنا اينالعان تۇلعانىڭ شىعارمالارىن جۇسىپبەك ايماۋىتوۆ ون جىلداي جيناقتاپ، العى ءسوزىن جازىپ، باسپاعا تاپسىرعان. 1927-جىلعى 15-قاراشادا الاش ارىسىنىڭ ءماشھۇر جۇسىپكە جازعان حاتىندا: «سۇلتانماحمۇت سوزدەرىن بىلتىر تۇگەل جيناپ، ۇلكەن كىتاپ قىلىپ، باسپاعا بەرگەنمىن. ودان باسىلادى دەگەن حابار الىپ وتىرمىن…» دەلىنگەن ەكەن.
الايدا سول تۇستا جۇسەكەڭنىڭ ءوزى «حالىق جاۋى» دەگەن جالعان جالامەن ۇستالىپ، اتىلىپ كەتكەن سوڭ بۇل كىتاپتىڭ العى ءسوزىن ءسابيت مۇقانوۆ جازعان.
اباي تانۋشى عالىم قايىم مۇحامەدجانوۆ ءبىر ەڭبەگىندە: «جۇسىپبەك بولماسا تورايعىروۆتىڭ تولىق جيناعىنىڭ شىعۋى، ونىڭ تولىق ءومىر تاريحىن ءبىلۋىمىز نەعايبىل ەدى» - دەپ جازاتىنى دا سودان.
- بۇل جيناق قازاقستاننىڭ حالىق اقىنى ديحان ابىليەۆتىڭ ۇيىندە ساقتالعان ەكەن. الماتىعا بارعان ساپارىمدا ديحان ابىليەۆتىڭ ۇيىنە ارنايى بارىپ، جەرلەسىمىزدىڭ وسى ەڭبەگىن قولعا ءتۇسىردىم. قازىرگى كۇنى مۋزەيدەگى قۇندى جادىگەرلەردىڭ قاتارىن تولىقتىرىپ تۇر. ولەڭدەر جيناعى الماتىنىڭ كىتاپحانالارىندا بار-جوعىن بىلمەيمىن. ءبىراق پاۆلوداردىڭ وزگە مۋزەيلەرىنەن دە، كىتاپحانالارىنان دا تاپپايسىز، - دەيدى مۋزەي باسشىسى ەربول قايىروۆ.
ايتا كەتەلىك كىتاپحاناداعى عاسىرلىق تاريحى بار كىتاپتار قالاي ساقتالاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.