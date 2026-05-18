سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ قايىن اتاسى مەن ەنەسىن قالاي ولتىرگەنى بەلگىلى بولدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى جانگەلدين اۋىلىندا ءبۇتىن ءبىر وتباسىنىڭ ولىمىنە قاتىستى سۇلتان سارسەماليەۆكە قاتىستى سوت وتىرىسىندا پروكۋرور قىلمىستىڭ قالاي بولعانىن ايتىپ جاتىر.
اتىراۋ وبلىستىق پروكۋراتۋراسىنىڭ پروكۋرورى ميراس باۋىرجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، سۇلتان سارسەماليەۆ ايەلىنىڭ ءىنىسى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى وتكەن جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا اتىراۋدىڭ مۇنايشى شاعىناۋدانىنداعى ءوز ۇيىندە ءولتىرىپ، كەيىن اتىنان ارنايى قوسىمشا ارقىلى 4 ميلليون تەڭگە نەسيە العان.
بىرنەشە كۇننەن كەيىن ناۋرىزدىڭ تەلەفونىنداعى What’s App قوسىمشاسى ارقىلى ءناسىپ وتەشقاليەۆادان 350 مىڭ تەڭگە سۇراپ، جازىپ جىبەرگەن. اقشانى قىزىلقوعا مەن اتىراۋ قالاسىندا تاكسي قىزمەتىن كورسەتەتىن ازامات ارقىلى العان. تاكسي جۇرگىزۋشىسى قالاعا كەلگەننەن كەيىن اقشانى تەرمينال ارقىلى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ نومىرىنە سالىپ جىبەرگەن.
2025 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا سۇلتان سارسەماليەۆ ايەلى مەن ءبىر قىزىن الىپ، قىزىلقوعا اۋدانىنداعى جانگەلدين اۋىلىنا قوناققا بارادى. سول كەزدە وتباسى مۇشەلەرىنىڭ اراسىندا جانجال تۋىنداعان.
كۇدىكتى ءۇي اۋلاسىنداعى سارايدا ءۇي شارۋاسىن ىستەپ جۇرگەن ءناسىپ وتەشقاليەۆانى بايقاپ، ءبىرىنشى ونى پىشاقتاپ ولتىرەدى. كەيىن قايىن اتاسىن دا جاراقاتتاپ، سارايعا كومگەن.
ايتا كەتەيىك، پروتسەسس اشىق فورماتتا ءوتىپ جاتىر.
قىلمىستىق ىسكە اتىراۋ وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى زارەما حاميدۋللينا تورەلىك ەتۋدە.
اتىشۋلى ءىستى اقپاراتتاندىرۋ ءۇشىن وزگە وڭىرلەردەن ب ا ق وكىلدەرى ارنايى كەلگەن.
كۇدىكتىگە قاتىستى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس (ەكى جانە ودان دا كوپ ادامدى ءولتىرۋ)، سونداي-اق مال ساتۋ، كارتالاردى جىمقىرۋ دەرەكتەرى بويىنشا وسى كودەكستىڭ 188 جانە 190-باپتارى اياسىندا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان ەدى.
بۇعان دەيىن مارقۇمداردىڭ قىزى مەن باۋىرى ەسەپتەلەتىن اقبايان مۇقاعاليەۆانىڭ ادام ءولتىرۋ فاكتىسىنە قاتىسى جوق ەكەنى بەلگىلى بولدى.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
كەيىن ولاردىڭ دەنەلەرىندە پىشاق ىزدەرى بارى بەلگىلى بولدى.
9-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن مارقۇمداردىڭ كۇيەۋ بالاسى سۇلتان سارسەماليەۆ ەكەنى رەسمي تۇردە بەلگىلى بولدى.
سونداي اق جوعالعان وتباسى تۋرالى تىڭ دەرەكتەردى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى تاراتقان حاكەرگە حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان ەدى.
اقپان ايىنىڭ باسىندا كۇدىكتىڭ 5 بالاسى مەملەكەت قامقورلىعىنا الىندى.
قاندى قىلمىسقا قاتىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىككە سول ءۇيدىڭ قىزى دا ءىلىندى.
كەيىن ەكى كۇدىكتىنىڭ شەتەلدە قالاي ۇستالعانى جونىندە ۆيدەو جاريالاندى.
بىرنەشە كۇننەن كەيىن ولار اتىراۋ قالاسىنا جەتكىزىلدى.
كەيىن پوليتسيا اتىراۋ وبلىسى جانگەلدين اۋىلىندا ءبۇتىن ءبىر وتباسىنى ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن سۇلتان سارسەماليەۆتى اتا-ەنەسىن ولتىرگەن ۇيگە اپاردى. ول تەرگەۋشىلەرگە قىلمىستى قالاي جاساعانىن كورسەتىپ، سۇراقتارعا جاۋاپ بەرگەن.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جاريالاعان ۆيدەودان سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ قالادا جالداپ تۇرعان ءۇيىنىڭ ىرگەسىنەن قازعان شۇڭقىردى كورسەتكەنىن بايقاۋعا بولادى.
سوت مەديتسينالىق ساراپتاماسىندا جانە تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالعان دالەلدەرگە سايكەس ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ 2025 -جىلدىڭ مامىر ايىندا قايتىس بولعانى انىقتالدى. ال قالعان ۇشەۋى قاراشا ايىندا كوز جۇمعان.