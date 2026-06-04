سۇلتان سارسەماليەۆكە قاتىستى ءىس: سوتتا مارقۇمداردىڭ مالى قالاي ساتىلعانى ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا جۇمباق جاعدايدا جوعالىپ، كەيىن كوز جۇمعانى بەلگىلى بولعان ءبىر وتباسىنىڭ ولىمىنە قاتىستى سوتتا جاڭا دەرەك ايتىلدى.
كۋاگەر WhatsApp ارقىلى بەرىلگەن نۇسقاۋ بويىنشا مال باعۋعا كومەكتەسكەنىن جانە مالدى ساتىپ الۋشىلارعا كورسەتىپ وتىرعانىن ايتتى.
اتىراۋدا ايەلىنىڭ ءتورت تۋىسىن ءولتىردى دەپ ايىپتالعان سۇلتان سارسەماليەۆكە قاتىستى سوت تالقىلاۋى جالعاسىپ جاتىر.
4-ماۋسىمدا سوتتا نەگىزگى كۋاگەرلەردىڭ ءبىرى، شوپان دارحان باقىتوۆ جاۋاپ بەردى. كۋاگەرمەن حات الماسقاندا ءوزىن ناۋرىز مۇقانعاليەۆ دەپ تانىستىرعان ايىپتالۋشى سۇلتان سارسەماليەۆ مارقۇمداردىڭ مالىن ساتۋ سحەماسىن ۇيىمداستىرعان.
قازا تاپقان وتباسىنىڭ تۋىستارى ولاردى «تاشكەنتتە ەمدەلىپ جاتىر» دەپ سەنىپ جۇرگەندە، مارقۇمداردىڭ مالى بىرتىندەپ ساتىلا بەرگەن.
كۋاگەر دارحان باقىتوۆ 2024-جىلى كۇزدە WhatsApp ارقىلى قوسىمشا جۇمىس ىستەۋ تۋرالى ۇسىنىس العانىن ايتتى. ول كەزدە ناۋرىز مۇقانعاليەۆ دارحان باقىتوۆقا كۇندەلىكتى اقىسىنا قوي مەن سيىر باعۋدى ۇسىنعان.
ءبىر قاراعاندا كۇماندى ەشتەڭە بايقالماعان. الايدا كەيىنىرەك جۇمىس اقىسى سول كەزدە قازا تاپقان وتاعاسى ماقسوت قاراباليننىڭ بانك كارتاسىنان اۋدارىلعانى بەلگىلى بولعان.
كۋاگەردىڭ ايتۋىنشا، حات الماسۋ كەزىندە «ناۋرىز مۇقانعاليەۆ» ءۇي يەلەرى جوقتىعىن بۇكىل وتباسى شۇعىل تۇردە تاشكەنتكە ەمدەلۋگە كەتتى دەپ تۇسىندىرگەن. ول كەزدە كۋاگەر ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ اتىنان مۇلدەم باسقا ادام جازىپ وتىرعانىن بىلمەگەن.
«مالدى جايىلىمنان ايداپ كەلگەنىمدە، ناۋرىز كارتاما اقشا اۋداردى. ءبىراق اقشا ماقسوت قاراباليننەن ءتۇستى»، - دەدى كۋاگەر دارحان باقىتوۆ.
بۇعان دەيىنگى سوتتا ايىپتالۋشى سۇلتان سارسەمالييەۆ قازا تاپقان ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ ۇيالى تەلەفونىن پايدالانىپ، ونىڭ اتىنان حات جازىپ وتىرعانى ايتىلدى.
«قاڭتاردىڭ ورتاسىندا ناۋرىز ماعان تاعى دا WhatsApp ارقىلى جازدى. ەمدەلۋگە شۇعىل اقشا كەرەك ەكەنىن ايتىپ، نە ىستەۋ كەرەك ەكەنىن سۇرادى. وعان «اقشا وتە قاجەت بولسا، مالدى سات» دەپ جاۋاپ بەردىم. ول «ساعان ساتىپ الۋشىلاردى جىبەرەمىن، سەن تەك مالدى كورسەتسەڭ بولدى» دەپ كەلىستى»، - دەدى كۋاگەر سوتتا.
كەيىن ءىس شيەلەنىسە تۇسكەن.
«قوراعا قازا تاپقان وتاعاسى ماقسوت قاراباليننىڭ تۋىسى باۋىرجان كەلگەندە ءبارى اشىلدى. ول مالدى اكەتىپ جاتقانىن كورىپ، «نەگە بىرەۋدىڭ مالىن ساتىپ جاتسىڭ؟» دەپ سۇرادى. تاڭعالىپ، «ناۋرىزدىڭ ءوزى جازىپ جاتىر عوي! بۇل - اكەسىنىڭ اقشاسى، سات دەپ جاتىر» دەپ جاۋاپ بەردىم»، - دەدى كۋاگەر سوتتا.
بارلىق نۇسقاۋ تەك WhatsApp ارقىلى حابارلاما تۇرىندە كەلگەنى بەلگىلى بولدى. سوت تالقىلاۋى ءالى جالعاسىپ جاتىر.