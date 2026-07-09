سۇلتان سارسەماليەۆ سوتتا سوڭعى ءسوزىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - اتىراۋ وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا ءتورت ادامنىڭ ولىمىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا ايىپتالۋشى سۇلتان سارسەماليەۆ سوڭعى ءسوزىن ايتتى.
9-شىلدەدە سوتتا تاراپتاردىڭ جارىس ءسوزى باستالىپ، پروكۋرورلار ايىپتالۋشىعا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرادى.
ول ءوزىنىڭ بۇرىنعى جۇبايى اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ اتا-اناسىن، اعاسى مەن اپكەسىن ءولتىردى دەپ ايىپتالىپ وتىر. قايعىلى وقيعا 2025-جىلدىڭ اياعىندا اتىراۋ وبلىسىنىڭ جانگەلدين اۋىلىندا بولعان.
سوتتا سۇلتان سارسەماليەۆ كەز كەلگەن جازانى، سونىڭ ىشىندە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن وتەۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى. الايدا ول بۇل اۋىر قىلمىس «پايداكۇنەمدىك نيەتپەن» جاسالدى دەگەن ايىپتاۋ تۇجىرىمىمەن كەلىسپەيتىنىن ايتتى.
«قولىممەن ىستەگەندى باسىممەن كوتەرۋگە دايىنمىن. تەرگەۋدەن قاشقان جوقپىن جانە ادىلدىك الدىندا جاۋاپكەرشىلىكتەن دە قاشپايمىن. ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋعا دايىنمىن. ءبىراق ولاردى اقشا ءۇشىن نەمەسە باسقا قىلمىستى جاسىرۋ ءۇشىن ءولتىردىم دەپ ايتۋعا ەشقاشان اۋزىم بارمايدى»، - دەدى سۇلتان سارسەماليەۆ.