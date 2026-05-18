سۇلتان سارسەماليەۆ ءىستى القا بيلەرگە بەرۋدەن باس تارتتى
اتىراۋ. KAZINFORM - سۇلتان سارسەماليەۆ سوت وتىرىسىندا ءىستى القا بيلەردىڭ قاراۋىنان باس تارتتى.
كۇدىكتى ءوزىنىڭ ءىس ارەكەتىنە وكىنەتىندىگىن، بۇل ارەكەتكە قايىن اتاسى مەن ەنەسى ايەلى ەكەۋىنىڭ اراسىنا تۇسكەندىكتەن، بالالارىن تارتىپ الماق بولعاندىقتان بارعانىن ايتتى.
- ورتامىزعا ءتۇسىپ، اجىراستىردى. سوندا دا بولىنگىمىز كەلمەي، بىرگە تۇرا بەردىك. وتباسىما ارالاسۋىن توقتاتقان جوق. ايەل مەن بالالارىمدى وزىمنەن ايىردى. وسىنىڭ بارلىعى مەنى وسى ىسكە يتەرمەلەدى. قانداي جازا بەرسە دە وتەۋگە دايىنمىن، - دەدى كۇدىكتى سۇلتان سارسەماليەۆ.
نەگىزگى سوت وتىرىسى 28-مامىر 10:00-دە وتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن الدىن الا سوت وتىرىسى ءوتىپ، پروكۋرور كۇدىكتىنىڭ قىلمىستى قالاي جاساعانىن ايتتى.