سۇلتان سارسەماليەۆ 4 ادامدى ولتىرگەننەن كەيىن مەككەگە بارىپ كەلگەن
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋدا ءتورت ادامدى ءولتىردى دەپ ايىپتالعان سۇلتان سارسەماليەۆ سوت وتىرىسىندا العاش رەت جاۋاپ بەرىپ، قىلمىسقا جەتكىزگەن جاعدايلار تۋرالى ءوز نۇسقاسىن ايتتى.
سوتتا ايىپتالۋشى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى مەن جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتاتىنىن، الايدا سۋديا مەن ءوزىنىڭ ادۆوكاتى قويعان سۇراقتارعا جاۋاپ بەرۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇرىنعى جۇبايىنىڭ تۋىستارىمەن اراداعى ۇزاق جىلدارعا سوزىلعان تۇسىنىسپەۋشىلىك پەن جانجال وتباسىنىڭ بۇزىلۋىنا الىپ كەلگەن. ول قايىن ەنەسى تاراپىنان قىسىم بولعانىن جانە وتباسى ىشىندەگى داۋلار كەيىننەن ۋشىققانىن ايتتى.
- بارلىق قىلمىستى سانالى تۇردە جاسادىم. ولار ءۇشىن جاۋاپ بەرۋگە دايىنمىن. ۇزاق ۋاقىت بويى ىشىمدە جينالعان اشۋ مەن كەكتىڭ قورىتىندىسى دەپ ەسەپتەيمىن. ەڭ نەگىزگى سەبەبى - ايەلىمنىڭ وتباسىنىڭ 5 بالاما جانە شاڭىراعىما ارالاسۋى، - دەدى كۇدىكتى.
ايىپتالۋشى سوتتا 2024-جىلى بولعان وقيعالارعا دا توقتالىپ، سول كەزەڭدە اشۋ-ىزانىڭ كۇشەيگەنىن، ەموتسيالىق كۇيزەلىس جاعدايىنا تۇسكەنىن مالىمدەدى. سونىمەن بىرگە ول كەيبىر ارەكەتتەرىن ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ۋاجىمەن تۇسىندىرۋگە تىرىستى.
- 2022-جىلدان 2025-جىلعا دەيىن اتىراۋ قالاسىندا تۇردىق. سول كەزدە قايىنجۇرتىم ءبىزدىڭ وتباسىما شەكتەن تىس ارالاسىپ باستادى. وزدەرىنىڭ دەگەندەرىمەن جۇرگىزگىسى كەلدى. شەكتەن تىس قارجىلاندىرعانىن، شەكتەن تىس كومەكتەسكەنىن مويىندايمىن. كومەكتەن باس تارتسام دا «جوق» دەپ، مەنى ادام قۇرلى كورمەي، اقشا بەرىپ وتىردى، - دەدى سوتتا كۇدىكتى سۇلتان سارسەماليەۆ.
ايىپتالۋشى قىلمىستان كەيىنگى ارەكەتتەرىن دە سيپاتتاپ، جوسپارلانعان قادامدار بولعانىن جانە كەيىن ەلدەن تىس جەرگە كەتكەنىن راستادى. ايەلىنىڭ اكە-شەشەسى مەن باۋىرلارىن ولتىرگەننەن كەيىن مەككەگە بارىپ كەلگەنىن ايتتى. ول سول جاقتا وزىنە قول جۇمساعاسى كەلگەن. دەگەنمەن بىرنەشە كۇننەن كەيىن اناسى حابارلاسىپ، اقباياننىڭ جاعدايى ناشارلاپ جاتقانىنان حاباردار ەتىپتى. سودان كەيىن كۇدىكتى ويىنان قايتىپ، ەلگە ورالعان.
بۇعان دەيىنگى سوت وتىرىسىندا سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ تەرگەۋ كەزىندەگى ۆيدەوسى كورسەتىلدى. وندا ول قىلمىستى جاسىرۋعا شەشىم قابىلداعانىن جانە قايىناپاسىنىڭ جاعدايىنا الاڭداماعانىن ايتقان.
سونداي-اق اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ تەرگەۋ كەزىندە نە ايتقانى بەلگىلى بولعان.
جالپى سوتتا كۇدىكتىنىڭ ەنەسىنىڭ التىندارىن لومباردقا وتكىزگەنى كورسەتىلدى.
جانگەلدين اۋىلىندا باقتاشى مارقۇمداردىڭ مالىن كۇنىنە 3 مىڭ تەڭگەگە باققان.
وتكەن سوت وتىرىستارىنىڭ بىرىندە اتىراۋ قالاسىندا ەكى مۇردە تابىلعان ءۇيدىڭ يەسىنە جالداۋ اقىسى بەيتانىس ادامنان ءتۇسىپ وتىرعانى بەلگىلى بولدى.
جالپى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ كەزىندە كۇدىكتىنىڭ 2 ادۆوكاتى بولعان. قازىر سۇلتان سارسەماليەۆتى بىرەۋى قورعاپ جاتىر. ادۆوكات اسان جۇمابايەۆ سوتتالۋشىنى قازىر كىنالى دەپ ايتۋعا ەرتە ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى.
كۇدىكتى 2024-جىلى كاسىپكەرلىك نىسانداردىڭ بىرىنە جالدامالى جۇمىسشى بولىپ، جەر قازىپ، قوقىس شىعارعان. سۇلتان مەن جۇمىس بەرگەن كاسىپكەر ءبىر ىقشاماۋداندا تۇرعان. ارا تۇرا ءبىر-ءبىرىن كورگەننەن كەيىن اعا-ءىنى بولىپ ارالاسقان. كۋا سول كەزدە سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ قارا جۇمىسقا يكەمدى، قولى ماشىقتانعان، جەردى جالعىز ءوزى قازاتىن قايراتتى ەكەنىن ايتقان.
ايىپتالۋشى سۇلتان سارسەماليەۆ سوتتا قايىناعاسى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى قاساقانا ەمەس، ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ماقساتىندا ولتىرگەنىن مالىمدەدى.
سوت وتىرىسى كەزىندە مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى دا، ايىپتالۋشى دا قىلمىسقا وتباسىلىق جانجال سەبەپ بولعانىن ايتتى.
كۇدىكتىگە قاتىستى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس (ەكى جانە ودان دا كوپ ادامدى ءولتىرۋ)، سونداي-اق مال ساتۋ، كارتالاردى جىمقىرۋ دەرەكتەرى بويىنشا وسى كودەكستىڭ 188 جانە 190 باپتارى اياسىندا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان ەدى.
تەرگەۋ بارىسىندا سۇلتان سارسەماليەۆ ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى مامىر ايىندا ءوزى قالادا جالعا العان ۇيىندە ءولتىرىپ، ءۇي ىرگەسىنە كومىپ تاستاعانى بەلگىلى بولعان.
ال قاراشا ايىندا كۇدىكتى ءبىر پىشاقپەن ءۇش ادامدى ولتىرگەن. جانگەلدين اۋىلىنا بارعان كەزدە اتا-ەنەسى ماقسوت قارابالين مەن ءناسىپ وتەشقاليەۆانى ءولتىرىپ، ساراي ىشىنە كومىپ كەتكەن. ال. مەيرامگۇل قارابالينانى اتىراۋدا ۋاقىتشا تۇرىپ جاتقان ۇيىنە اكەلىپ، پىشاق جاراقاتىن سالعان. سالدارىنان ول دا كوز جۇمدى.
مارقۇمداردىڭ قىزى مەن باۋىرى دەپ ەسەپتەلەتىن اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ ادام ءولتىرۋ فاكتىسىنە قاتىسى جوق ەكەنى بەلگىلى بولدى.
سۇلتان سارسەماليەۆكە جۇرگىزىلگەن پسيحيكالىق ساراپتامانىڭ ناتيجەسىندە ونىڭ اقىل-ەسى دۇرىس ەكەنى بەلگىلى بولدى.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025-جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.