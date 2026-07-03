سۇلۋلىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى مەن ونىڭ سۇيىكتىسىنىڭ دەنەسى ءۇيىندى استىنان تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ءۇيىندى استىنان سۇلۋلىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى مەن ونىڭ سۇيىكتىسىنىڭ دەنەسى تابىلدى.
قۇتقارۋشىلار ۆەنەسۋەلاداعى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ۇيىندىلەردى تازالاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر. قازا تاپقاندار سانى كۇن ساناپ وسۋدە.
New York Post حابارلاۋىنشا، «ميسس گراند ورلاندو-2025» تيتۋلىنىڭ يەگەرى، 23 جاستاعى سكارلەنت رودريگەس ءوزىنىڭ جىگىتى حوسە كاسترومەن بىرگە جەر سىلكىنىسى كەزىندە قازا تاپقان.
قۇتقارۋشىلار ولاردىڭ مايىتتەرىن كاتيا-لا-مار قالاسىنداعى قيراعان تۇرعىن ءۇيدىڭ ءۇيىندىسى استىنان شىعارعان.
سونداي-اق، جەر سىلكىنىسى سالدارىنان حوسە كاسترونىڭ وتباسىنان ونىڭ اكەسى، اجەسى، تاتەسى مەن اعاسى دا قازا تاپقانى حابارلاندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جەر سىلكىنىسى 24-ماۋسىمدا تىركەلگەن. ماگنيتۋداسى 7,5 بولعان تابيعي اپاتتىڭ ەپيتسەنترى ۆالەنسيا قالاسىنان سولتۇستىك-باتىسقا قاراي شامامەن 60 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل - 1900-جىلدان بەرگى ۆەنەسۋلاداعى ەڭ جويقىن جەر سىلكىنىسى.
بۇعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەنەسۋەلاداعى جويقىن جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا جانە جاراقات الۋىنا بايلانىستى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولداعان.