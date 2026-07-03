KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    سۇلۋلىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى مەن ونىڭ سۇيىكتىسىنىڭ دەنەسى ءۇيىندى استىنان تابىلدى

    استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ءۇيىندى استىنان سۇلۋلىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى مەن ونىڭ سۇيىكتىسىنىڭ دەنەسى تابىلدى.

    ا
    Фото: اشىق دەرەككوز

    قۇتقارۋشىلار ۆەنەسۋەلاداعى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ۇيىندىلەردى تازالاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر. قازا تاپقاندار سانى كۇن ساناپ وسۋدە.

    New York Post حابارلاۋىنشا، «ميسس گراند ورلاندو-2025» تيتۋلىنىڭ يەگەرى، 23 جاستاعى سكارلەنت رودريگەس ءوزىنىڭ جىگىتى حوسە كاسترومەن بىرگە جەر سىلكىنىسى كەزىندە قازا تاپقان.

    قۇتقارۋشىلار ولاردىڭ مايىتتەرىن كاتيا-لا-مار قالاسىنداعى قيراعان تۇرعىن ءۇيدىڭ ءۇيىندىسى استىنان شىعارعان.

    سونداي-اق، جەر سىلكىنىسى سالدارىنان حوسە كاسترونىڭ وتباسىنان ونىڭ اكەسى، اجەسى، تاتەسى مەن اعاسى دا قازا تاپقانى حابارلاندى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، جەر سىلكىنىسى 24-ماۋسىمدا تىركەلگەن. ماگنيتۋداسى 7,5 بولعان تابيعي اپاتتىڭ ەپيتسەنترى ۆالەنسيا قالاسىنان سولتۇستىك-باتىسقا قاراي شامامەن 60 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل - 1900-جىلدان بەرگى ۆەنەسۋلاداعى ەڭ جويقىن جەر سىلكىنىسى.

    بۇعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەنەسۋەلاداعى جويقىن جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا جانە جاراقات الۋىنا بايلانىستى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولداعان.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور