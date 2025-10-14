سەۋلدە تۇرعىنداردى يادرولىق قارۋدان قورعايتىن العاشقى بۋنكەر سالىنادى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا استاناسىندا 2028-جىلعا قاراي يادرولىق شابۋىلعا توتەپ بەرە الاتىن تۇرعىندارعا ارنالعان العاشقى جەر استى باسپاناسى سالىنادى. بۇل تۋرالى Belta اگەنتتىگى جاريالادى.
جەر استى باسپاناسى سەۋلدەگى تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ ءۇشىنشى جەرتولە قاباتىندا ورنالاسادى. ول سىرتقى يادرولىق، بيولوگيالىق جانە حيميالىق قاۋىپتەردەن قورعاۋعا ارنالعان. بۋنكەر جەلدەتۋ، سۋ قۇبىرى، كارىز جۇيەلەرىمەن جابدىقتالادى. باسپانا 2147 شارشى مەتر اۋماقتى الىپ، ەكى اپتا بويى 1020 ادامعا دەيىن قابىلداي الادى.
بەيبىت ۋاقىتتا بۋنكەر قوعامدىق دەنە شىنىقتىرۋ ورتالىعى رەتىندە قىزمەت ەتەدى.
بۇل بيلىكتىڭ تۇرعىندارعا ارناپ سالاتىن العاشقى يادرولىق قارۋعا ءتوزىمدى بۋنكەرى بولماق. قۇرىلىس 2028-جىلى اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان. قازىرگى تاڭدا 16 كورپۋستان تۇراتىن تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ جوباسى %70 ورىندالدى.
ارتيللەريالىق اتقىلاۋ مەن اۋە سوققىلارىنا ارنالعان ازاماتتىق قورعانىس پانالارى سەۋلدە جانە ەلدىڭ بارلىق جەرىندە بار. كوپقاباتتى ءۇيدىڭ استىنان بۋنكەر سالۋ جوسپارى تۋرالى العاش رەت حابارلاعان «سەۋل شينمۋن» گازەتى ەلدەگى 18 مىڭ نىساننىڭ از عانا بولىگى جاپپاي قىرىپ-جوياتىن قارۋدان قورعاۋعا ارنالعانىن اتاپ كورسەتتى.
باسىلىم بەدەلدى گاننام اۋدانىنداعى كەيبىر ءساندى ۇيلەردە بۇرىن يادرولىق قارۋدىڭ اسەرىنەن قورعاي الاتىن باسپانالاردىڭ بار ەكەندىگى بەلگىلى بولعانىن، ءبىراق ولار قوعامدىق پايدالانۋعا ارنالماعانىن اتاپ ءوتتى.
The Korea Herald گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قالا بيلىگى يادرولىق، بيولوگيالىق جانە حيميالىق شابۋىلدارعا قارسى ازاماتتىق قورعانىس باسپانالارىن سالۋدى «سەۋل قورعانىسى 2030» جوسپارىنىڭ نەگىزگى ماقساتى رەتىندە بەلگىلەدى. قالا بيلىگى بۇل جاھاندىق تۇراقسىزدىق پەن سولتۇستىك كورەيادان تونگەن قاۋىپتەن كەيىن قاجەت دەپ سانايدى. جۋىردا كورەيا رەسپۋبليكاسىندا تۇرعىنداردى جاپپاي قىرىپ-جوياتىن قارۋدىڭ زارداپتارىنان قورعاۋ ءۇشىن قولدانىستاعى ازاماتتىق قورعانىس پانالارىن جوندەۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى تالقىلاۋلار باستالدى.
سونداي-اق سەۋلدە يادرولىق شابۋىل بولعان جاعدايدا رەسپۋبليكانىڭ ساياسي جانە اسكەري باسشىلىعىن قورعاۋعا ارنالعان ءبىرقاتار نىساندار بار. ولاردىڭ قاتارىندا كوك ۇيدەگى ۇلتتىق داعدارىس ورتالىعى، پرەزيدەنت رەزيدەنتسياسى، قورعانىس مينيسترلىگى ورنالاسقان يۋنسان وكرۋگىندەگى پرەزيدەنت كەڭسەسى جانە ەل استاناسىنداعى قورعانىس قولباسشىلىعىنىڭ بۋنكەرى بار. وعان قوسا، سەۋل قالالىق اكىمدىگى عيماراتىنىڭ استىندا دا بۋنكەر بار.
