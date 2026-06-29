ۆەنەسۋەلاداعى جويقىن جەر سىلكىنىسى: قازا تاپقاندار سانى ارتتى
استانا. KAZINFORM – ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 1450 ادامعا جەتتى، - دەپ حابارلايدى Reuters جانە La Patilla باسىلىمدارى.
تابيعي اپاتتان ەڭ كوپ زارداپ شەككەن - لا-گۋايرا شتاتى. مۇندا شەتەلدەن قۇتقارۋ توپتارى كەلگەن. كاراكاستان سولتۇستىككە قاراي شامامەن 40 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان وسى جاعالاۋداعى شتاتتا ونداعان عيمارات قيراپ، ۇيىندىگە اينالعان.
«ەلىمىز باستان وتكەرگەن ەڭ جويقىن تابيعي اپات سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 1450 ادامعا جەتكەنىن حابارلاۋعا ءماجبۇرمىز»، - دەدى پرەزيدەنت مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەس.
ونىڭ ايتۋىنشا، 3150 گە جۋىق ادام زارداپ شەگىپ، 12721 ادام باسپاناسىز قالعان، 774 عيمارات قيراعان.
قازا تاپقانداردىڭ تۋىستارى مەن ەرىكتىلەر شەتەلدىك قۇتقارۋشىلار كەلگەنگە دەيىن بىرنەشە كۇن بويى ءۇيىندى استىنان امان قالعاندار مەن سۇيەكتەردى ءوز بەتىنشە شىعارعان.
ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ بولجامى بويىنشا ماگنيتۋداسى 7,2 جانە 7,5 بولاتىن جەر سىلكىنىستەرى 10000 نان اسا ادامنىڭ ءومىرىن قيۋى مۇمكىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.