ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 6,5 مىڭنان استى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلادا 24-ماۋسىم كۇنى كەشكە بولعان ەكى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 6509 ادامعا جەتتى. بۇل تۋرالى 25-تامىزدا ەلدىڭ ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ ءتوراعاسى حورحە رودريگەس Telegram ارناسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW باسىلىمى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، اۋرۋحانالاردا 226696 زارداپ شەگۋشىگە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەن.
ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى بارىسىندا 6462 ادام ءۇيىندى استىنان ءتىرى تابىلعان. بۇل كورسەتكىش كەمىندە شىلدەنىڭ ورتاسىنان بەرى وزگەرمەگەن. لا-گۋايرا جاعالاۋ شتاتىندا قازا تاپقانداردىڭ دەنەلەرىن ءۇيىندى استىنان شىعارۋ جۇمىستارى ءالى جالعاسىپ جاتىر.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، حابار-وشارسىز كەتكەندەر سانى 10 مىڭعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
جەر سىلكىنىستەرى سالدارىنان كەمىندە 190 عيمارات قيراعان. بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، باسپاناسىنان ايىرىلعاندارعا تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن 335 ورىن بەرىلدى. AFP اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جىل سوڭىنا دەيىن بۇل كورسەتكىشتى 4 مىڭعا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
«سەيسميكالىق دۋپلەت»
الدىمەن ۆەنەسۋەلادا ماگنيتۋداسى 7,2 بولاتىن جەر سىلكىنىسى تىركەلىپ، ارادا ءبىر مينۋت وتپەي ماگنيتۋداسى 7,5 ەكىنشى ءزىلزالا بولعان. مۇنداي قۇبىلىس «سەيسميكالىق دۋپلەت» دەپ اتالادى.
24-ماۋسىم كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 18:00 شاماسىندا بولعان العاشقى جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيتسەنترى كاريب تەڭىزى جاعالاۋىنداعى مورون قالاسىنان باتىسقا قاراي 28 شاقىرىم، كاراكاستان شامامەن 168 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 13 شاقىرىم تەرەڭدىكتە بولعان.
ەكىنشى جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيسەنترى موروننان 16 شاقىرىم جەردە، ال وشاعى 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە تىركەلگەن.
ءزىلزالا سالدارىن جويۋ ءۇشىن ۆەنەسۋەلا بيلىگى حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنداعى ءوز رەسۋرستارىنان 346 ملن دوللار پايدالانعان. بۇل تۋرالى شىلدەنىڭ ورتاسىندا ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەس مالىمدەگەن ەدى.
ول 1-شىلدەدە جەر سىلكىنىسى قۇرباندارىن ەسكە الۋعا بايلانىستى ەلدە جەتى كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالادى. سول كەزدە قازا تاپقانداردىڭ رەسمي سانى شامامەن 2300 ادام بولعان.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلاداعى قوس جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ءبىر اي وتكەندەگى دەرەككە سايكەس قازا تاپقاندار سانى 5,5 مىڭنان اسقانىن جازدىق.