ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 5200 دەن استى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلادا 24-ماۋسىمدا بولعان ەكى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 5208 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ۆەنەسۋەلا ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ ءتوراعاسى حورحە رودريگەستىڭ مالىمەتىنشە، تابيعي اپات قۇرباندارىنىڭ سانى تاعى 89 ادامعا ارتقان.
سوڭعى دەرەك بويىنشا، 16740 ادام جاراقات العان.
ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ ورتالىقتارىندا 23820 تۇرعىن قالىپ وتىر. ال 128324 وتباسىعا گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتىلگەن.
ەلدىڭ ۇلتتىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن وڭىردە 1388 افتەرشوك تىركەلگەن.
ۆەنەسۋەلانىڭ قورشاعان ورتا مينيسترلىگى ەڭ كوپ زارداپ شەككەن لا-گۋايرا قالاسىنىڭ جاعالاۋ ايماعىن تازارتۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان «ەكولوگيالىق قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارىنىڭ» جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
باعدارلاما اياسىندا تابيعي تەپە-تەڭدىك پەن جاعالاۋ ەكوجۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن وڭىرگە ءتان وسىمدىك تۇرلەرى وتىرعىزىلادى.
قورشاعان ورتا ءمينيسترى نەلسون رودريگەستىڭ ايتۋىنشا، جەر سىلكىنىستەرىنەن كەيىن وڭىردە شامامەن 2 ميلليون 106 مىڭ توننا قۇرىلىس قالدىقتارى پايدا بولعان. بۇل باعالاۋ ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى مەن بۇۇ دامۋ باعدارلاماسىنىڭ (UNDP) بىرلەسكەن مودەلدەۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە جاسالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلادا بولعان كۇشتى جەر سىلكىنىسى كاراكاس قالاسىنداعى تۇرعىن ۇيلەردى قيراتىپ، ايتارلىقتاي شىعىن كەلتىرگەن ەدى. ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ (USGS) مالىمەتىنشە، جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيتسەنترى كاريب تەڭىزى جاعالاۋىنداعى مورون ەلدى مەكەنىنەن باتىسقا قاراي، كاراكاستان شامامەن 168 شاقىرىم قاشىقتىقتا ورنالاسقان. جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 13 شاقىرىم تەرەڭدىكتە بولعان.
سونداي-اق 1-شىلدەدە ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەس جەر سىلكىنىسى قۇرباندارىن ازا تۇتۋ ماقساتىندا ەلدە جەتى كۇندىك ۇلتتىق ازا تۇتۋ جاريالاعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن يراندا ەكى رەت جەر سىلكىندى.