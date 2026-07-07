جەر سىلكىنىسى: ۆەنەسۋەلاعا قىتايدىڭ العاشقى گۋمانيتارلىق كومەگى جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ جەر سىلكىنىسىنەن زارداپ شەككەندەرگە جىبەرگەن العاشقى گۋمانيتارلىق كومەگى ۆەنەسۋەلاعا جەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتاي ۇكىمەتى ۆەنەسۋەلاعا جولداعان العاشقى گۋمانيتارلىق كومەك پارتياسى دۇيسەنبى كۇنى ۆەنەسۋەلا استاناسى كاراكاسقا جاقىن ورنالاسقان مايكەتيا قالاسىنداعى سيمون بوليۆار اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايعا جەتكىزىلدى.
اۋەجايدا وتكەن گۋمانيتارلىق جۇكتى تاپسىرۋ راسىمىنە ۆەنەسۋەلانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يۆان حيل مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ەلشىسى لان حۋ قاتىستى.
يۆان حيل ۆەنەسۋەلا حالقىنىڭ اتىنان قىتاي ۇكىمەتى مەن ەل باسشىلىعىنا كورسەتكەن گۋمانيتارلىق كومەگى ءۇشىن العىس ايتىپ، جويقىن جەر سىلكىنىستەرىنەن كەيىن قىتاي تاراپى ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتىمەن تىعىز بايلانىس ورناتقانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، شاتىرلار مەن ەلەكتر گەنەراتورلارى كىرەتىن بۇل گۋمانيتارلىق جۇك تابيعي اپات سالدارىنان باسپاناسىز قالعان ادامدار ءۇشىن اسا ماڭىزدى. سونداي-اق بۇل كومەك ەكى ەل اراسىنداعى كەز كەلگەن جاعدايدا ساقتالاتىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ ايقىن كورىنىسى ەكەنىن ايتتى.
يۆان حيل ۆەنەسۋەلاداعى قىتاي قاۋىمداستىعى مەن قىتاي كاپيتالى قاتىساتىن كاسىپورىندار اپاتتىڭ العاشقى كۇنىنەن باستاپ كومەك قولىن سوزىپ، قۇتقارۋ جۇمىستارىنا قاتىسىپ، ءماجبۇرلى تۇردە قونىس اۋدارعان تۇرعىندارعا قولداۋ كورسەتكەنىنە نازار اۋداردى.
ۆەنەسۋەلانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بۇل وقيعالاردىڭ كوپشىلىگى جۇرتشىلىقتى ەرەكشە تولقىتقانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ۆەنەسۋەلا حالقى قىتايدىڭ قولداۋىن انىق سەزىندى، ال ءبىر جەردە ءومىر ءسۇرىپ جاتقان ەكى حالىقتىڭ اراسىنداعى دوستىق بۇرىنعىدان دا نىعايا ءتۇستى.
24-ماۋسىم كۇنى كەشكە ۆەنەسۋەلادا سوڭعى 100 جىلدان استام ۋاقىتتاعى ەڭ جويقىن جەر سىلكىنىسى بولدى. ءبىر مينۋتتىڭ ىشىندە ماگنيتۋداسى 7 دەن اساتىن ەكى قۋاتتى جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.
قازىرگى مالىمەت بويىنشا، تابيعي اپات سالدارىنان 3342 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 16740 ادام ءتۇرلى دەڭگەيدەگى جاراقات العان.