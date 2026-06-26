ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 188 ادامعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلادا بولعان ەكى قۋاتتى جەر سىلكىنىسىنىڭ سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 188 ادامعا جەتتى. تاعى 1520 ادام جاراقات العان. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى VTV تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
ۆەنەسۋەلا ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ سپيكەرى حورحە رودريگەس جەر سىلكىنىسى قۇرباندارىنىڭ سانى 188 ادامعا دەيىن ارتقانىن مالىمدەدى.
- 1520 ادام جاراقات الىپ، اۋرۋحانالارعا جەتكىزىلدى. ولارعا قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر، - دەدى ول VTV تەلەارناسى ارقىلى جاساعان ۇندەۋىندە.
سونىمەن قاتار 157 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىندا قالىپ وتىر، ال 200 دەن استام ادام قيراعان عيماراتتاردىڭ ۇيىندىلەرى استىندا بولۋى مۇمكىن. قازىرگى ۋاقىتتا ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
تابيعي اپات سالدارىنان سەگىز اۋرۋحانا، 20 ساۋدا ورتالىعى جانە 68 ينفراقۇرىلىم نىسانى زاقىمداندى. جالپى سانى 250 عيمارات ءبۇلىنىپ نەمەسە تولىق قيراعان. كەيبىر مەديتسينالىق مەكەمەلەر ەۆاكۋاتسيالاندى.
ەسكە سالساق، 24-ماۋسىم كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 18:04-تە ۆەنەسۋەلادا ماگنيتۋداسى 7,2 بولاتىن العاشقى جەر سىلكىنىسى تىركەلدى. ونىڭ وشاعى 13 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسىپ، ەپيتسەنترى استانادان 200 شاقىرىم قاشىقتىقتاعى مورون قالاسى ماڭىندا بولعان.
ودان كەيىن كوپ ۇزاماي جەر بەتىنە جاقىن، نەبارى 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ماگنيتۋداسى 7,5 بولاتىن ەكىنشى كۇشتى جەر سىلكىنىسى ورىن الدى.
United States Geological Survey (ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتى) مالىمەتىنشە، ماگنيتۋداسى 7,5 بولعان بۇل جەر سىلكىنىسى 1900 -جىلدان بەرى ۆەنەسۋەلادا تىركەلگەن ەڭ قۋاتتى ءزىلزالا سانالادى.
سونداي-اق ۆەدومستۆونىڭ بولجامىنا سايكەس، جەر سىلكىنىسى قۇرباندارىنىڭ سانى 44 پايىز ىقتيمالدىقپەن 10 مىڭنان 100 مىڭ ادامعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 160 ادامنان اسقانى حابارلانعان ەدى.