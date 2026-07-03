ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن 189 عيمارات قيراعان
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 2595-كە جەتتى، 12 مىڭنان استام ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەس جەر سىلكىنىستەرىنەن 2595 ادام قازا تاۋىپ، 12 مىڭنان استام ادام جاراقات العانىن مالىمدەدى.
189 عيمارات قيرادى.
1-شىلدەدە دەلسي رودريگەس جەر سىلكىنىسى قۇرباندارىنا جەتى كۇندىك ۇلتتىق ازا تۇتۋ جاريالادى. ول سول كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 18:00-دە كۇشىنە ەندى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 24-ماۋسىمدا ۆەنەسۋەلانىڭ سولتۇستىگىندە، استاناسى كاراكاستىڭ باتىسىندا 39 سەكۋند ارالىعىندا 7,2 جانە 7,5 ماگنيتۋدالى ەكى جەر سىلكىنىسى بولدى. بۇل 125 جىلداعى ەلدەگى ەڭ قۋاتتى جەر سىلكىنىستەرى بولدى. ولاردان كەيىن ونداعان افتەرشوكتار تىركەلدى.