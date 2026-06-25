ۆەنەسۋەلادا قۋاتتى جەر سىلكىنىسىنەن 32 ادام قازا تاۋىپ، 700 دەن استام ادام جاراقات الدى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبىدە ۆەنەسۋەلادا بولعان ەكى قۋاتتى جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كەم دەگەندە 32 ادام قازا تاۋىپ، 700 دەن استام ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى teleSUR.
ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى بۇكىل ەل بويىنشا توتەنشە جاعداي جاريالادى. ەلدەگى لا-گۋايرا شتاتى اپات ايماعى دەپ جاريالاندى.
جەر استى دۇمپۋلەرى ەل استاناسى كاراكاستا سەزىلدى. قالا ينفراقۇرىلىمىنا زالال كەلتىرىلدى.
- بۇل ناعىز قايعىلى وقيعا. ونداعان عيمارات قيرادى جانە ءبىز مۇمكىندىگىنشە كوپ ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساپ جاتىرمىز، - دەپ مالىمدەدى ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەس.
Tras los fuertes sismos registrados esta tarde en el país, hemos decretado Estado de Emergencia en todo el territorio nacional.— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026
Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible. pic.twitter.com/WFlj6rVs0U
رودريگەس قازا تاپقانداردىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتىپ، ۇيلەردىڭ تاۋەكەلدەرىن باعالاۋدا تىنىشتىق، بىرلىك جانە ىنتىماقتاستىققا شاقىردى.
ەسكە سالساق، جەراستى دۇمپۋلەرى سارسەنبى كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 18:04-تە (استانا ۋاقىتىمەن بەيسەنبى كۇنى ساعات 03:04) ۆالەنسيا قالاسىنان سولتۇستىك- باتىسقا قاراي 60 شاقىرىم جەردە تىركەلگەن.
اتالعان قالادا شامامەن 1,62 ميلليون ادام تۇرادى.
جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 13 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسقان. كوپ ۇزاماي جەر بەتىنە جاقىن جەردە، نەبارى 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە 7,5 بالدىق تاعى ءبىر جەر سىلكىنىسى بولدى.
جەر سىلكىنىستەرىنىڭ كۇشتى بولعانى سونشالىق، ولار كولۋمبيانىڭ بىرنەشە ايماعىندا دا سەزىلدى.
جيىرما افتەرشوك تۋرالى بەلگىلى. ال سەيسمولوگتەر 24 ساعات ىشىندە 4,0 بالدىق نەمەسە ودان دا ۇلكەن 20 افتەرشوك، ال ءبىر اپتا ىشىندە ماگنيتۋداسى 5,0 بال تاعى التى جەر سىلكىنىسى سەزىلەتىنىن ەسكەرتتى.
⚠️Impactantes imágenes muestran edificios colapsados tras el terremoto de Venezuela pic.twitter.com/jRz1bwzOSz— Alerta de Temblor (@ALERTADETEMBLOR) June 24, 2026
جەر سىلكىنىسى ۆەنەسۋەلانىڭ تاۋەلسىزدىك ءۇشىن سوعىسىنداعى ماڭىزدى وقيعا - كارابوبو شايقاسىنىڭ مەرەيتويىن اتاپ وتۋگە ارنالعان ۇلتتىق مەرەكەسىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى. مەرەكەلىك شاراعا بايلانىستى كوپ ادام ۇيلەرىندە بولدى.
ا ق ش بيلىگىنىڭ پىكىرىنشە، سوڭعى ءجۇزجىلدىقتا ۆەنەسۋەلادا تىركەلگەن ەڭ قۋاتتى سەيسميكالىق قوزعالىس ءتىپتى 1967 -جىلى كاراكاستىڭ ءبىر بولىگىن قيراتىپ، جۇزدەگەن ادامنىڭ ءومىرىن قيعان وقيعادان دا كۇشتى بولدى.
- ۆەنەسۋەلانىڭ ۇلى حالقىنىڭ باسىنا تۇسكەن ەكى قۋاتتى جەر سىلكىنىسى وتە كولەمدى جانە ادامدار ءومىرىن قيدى. ا ق ش كومەكتەسۋگە دايىن، نيەتتى جانە قابىلەتتى! مەن بارلىق مەملەكەتتىك ۆەدومستۆولارعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە دايىندالۋدى تاپسىردىم. ءبىز كەرەمەت جاڭا دوستارىمىزدىڭ قاسىندا بولامىز. العاشقى حابارلامالار كوڭىل كونشىتپەيدى، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلىلەردە.
وسىعان دەيىن جاپونيادا 6,9 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولعانىن حابارلادىق.