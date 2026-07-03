ۆەنەسۋەلادا جەر سىلكىنىسىنەن سەگىز كۇن وتكەن سوڭ ءۇيىندى استىنان ءبىر ادام قۇتقارىلدى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلادا جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن سەگىز كۇن بويى ءۇيىندى استىندا جاتقان ەر ادام قۇتقارىلدى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
قۇتقارۋشىلار لا-گۋايرا قالاسىنداعى ساۋدا ورتالىعىنىڭ كۇزەتشىسى، 43 جاستاعى ەرنان البەرتو گيل فلورەستى عيمارات قيراندىلارىنىڭ استىنان امان الىپ شىقتى. ول 24-ماۋسىمدا بولعان جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن شامامەن سەگىز تاۋلىك بويى ءۇيىندى استىندا قالعان.
حالىقارالىق قۇتقارۋ توپتارى بىرنەشە كۇن بويى نوسەر جاۋىن مەن قايتالاما جەر سىلكىنىستەرىنە قاراماستان ىزدەستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. قۇتقارۋشىلار تار ساڭىلاۋ ارقىلى زارداپ شەككەن ادامعا سۋ مەن سۇيىق تاعام جەتكىزىپ، ونىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالعان.
ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ (USGS) مالىمەتىنشە، 24-ماۋسىمدا ۆەنەسۋەلادا اراعا 39 سەكۋند سالىپ ماگنيتۋداسى 7,2 جانە 7,5 بولاتىن ەكى كۇشتى جەر سىلكىنىسى تىركەلگەن. وسىدان كەيىن ەلدە اۋقىمدى ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
سوڭعى مالىمەت بويىنشا، اپات سالدارىنان 2295 ادام قازا تاۋىپ، 11 مىڭنان استام تۇرعىن جاراقات العان. ەلدە جەتى كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالاندى. ب ۇ ۇ شامامەن 50 مىڭ ادامدى ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىنا جاتقىزىپ وتىر. ولاردىڭ 30 مىڭعا جۋىعى ەڭ قاتتى زارداپ شەككەن لا-گۋايرا پورتتى قالاسىندا بولعان.