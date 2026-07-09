ۆەنەسۋەلادا جەر سىلكىنىسى قۇرباندارىنىڭ سانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلادا بولعان ەكى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 3811 ادامعا جەتتى، 16740 ادام جاراقات الدى، ال مىڭداعان تۇرعىن ءالى دە باسپاناسىز قالىپ وتىر.
بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى ۇلتتىق اسسامبلەيا ءتوراعاسى حورحە رودريگەسكە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
امەريكالىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالانعان رەسمي حابارلامادا رودريگەس تابيعي اپاتتان كەيىن 86794 وتباسىعا كومەك كورسەتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 6462 ادام قۇتقارىلدى، 856 عيمارات زاقىمدانىپ، 190 ى تولىق قيراعان.
بيلىك 9603 توننا ازىق-تۇلىك پەن 9,6 ميلليون ليتردەن استام اۋىز سۋ تاراتتى. سونداي-اق 27398 ادام مەديتسينالىق كومەك العان.
قۇتقارۋ جانە كومەك كورسەتۋ جۇمىستارىنا 30076 قىزمەتكەر مەن 28992 ەرىكتى، سونداي-اق 4388 حالىقارالىق قۇتقارۋشى جۇمىلدىرىلدى.
باسپاناسىنان ايىرىلعان تۇرعىندار ءۇشىن 87 ۋاقىتشا لاگەر اشىلدى. بيلىك العاشقى جەر سىلكىنىستەرىنەن بەرى 1102 افتەرشوكتى تىركەگەن.
اقش گەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ دەرەگىنشە، 24-ماۋسىمدا وڭتۇستىك امەريكاداعى بۇل ەلدە اراعا نەبارى 39 سەكۋند سالىپ، ماگنيتۋداسى 7,2 جانە 7,5 بولاتىن ەكى جەر سىلكىنىسى بولعان.
اپات سالدارىنان اۋقىمدى قيراۋلار ورىن الىپ، ەل ىشىندە دە، حالىقارالىق دەڭگەيدە دە كەڭ كولەمدى گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋ شارالارى قولعا الىندى.