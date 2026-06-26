KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۆەنەسۋەلادا جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى ارتىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى كارلوس الۆارادو مەملەكەتتىك تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا ۆەنەسۋەلادا جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 235 ادامعا جەتكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى VTV تەلەارناسى.

    в
    فوتو: Report

    24-ماۋسىمدا 7,2 جانە 7,5 بالدىق ەكى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 235 ادامعا، ال جاراقات العاندار سانى 4300 ادامعا جەتتى.

    ەڭ اۋىر جاعداي لا-گۋايرا شتاتىندا بولدى. وندا ونداعان عيمارات قيرادى. پرەزيدەنتتىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەس ايماقتى اپات ايماعى دەپ جاريالادى.

    وسىعان دەيىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ۆەنەسۋەلاعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە جۇمىلۋعا ۇندەگەنىن جازدىق.

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور