ۆەنەسۋەلادا جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى ارتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى كارلوس الۆارادو مەملەكەتتىك تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا ۆەنەسۋەلادا جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 235 ادامعا جەتكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى VTV تەلەارناسى.
24-ماۋسىمدا 7,2 جانە 7,5 بالدىق ەكى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 235 ادامعا، ال جاراقات العاندار سانى 4300 ادامعا جەتتى.
ەڭ اۋىر جاعداي لا-گۋايرا شتاتىندا بولدى. وندا ونداعان عيمارات قيرادى. پرەزيدەنتتىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەس ايماقتى اپات ايماعى دەپ جاريالادى.
وسىعان دەيىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ۆەنەسۋەلاعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە جۇمىلۋعا ۇندەگەنىن جازدىق.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.