ۆەنەسۋەلادا 7,1 بالدىق جەر سىلكىنىسى تىركەلدى
استانا. kazinform - ۆەنەسۋەلانىڭ سولتۇستىگىندە ماگنيتۋداسى 7,1 بولاتىن جەر سىلكىنىسى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Report.
مالىمەتكە سايكەس، جەراستى دۇمپۋلەرى سارسەنبى كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 18:04 تە (استانا ۋاقىتىمەن بەيسەنبى كۇنى ساعات 03:04) ۆالەنسيا قالاسىنان سولتۇستىك-باتىسقا قاراي 60 شاقىرىم جەردە تىركەلگەن. اتالعان قالادا شامامەن 1,62 ميلليون ادام تۇرادى.
جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 13 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسقان.
وسىعان دەيىن كۋبادا 5,3 بالدىق جەر سىلكىنىسى تىركەلدى. ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا وسى وڭىردە ماگنيتۋداسى 6,2 بولاتىن بۇدان دا كۇشتى دۇمپۋلەر بولعان، ولار ەل استاناسى گاۆانا قالاسىندا دا سەزىلگەن.