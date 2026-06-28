ۆەنەسۋەلادا 11 جاستاعى بالا 70 ساعاتتان كەيىن ءۇيىندى استىنان قۇتقارىلدى
استانا. KAZINFORM - كولۋمبيالىق قۇتقارۋشىلار ۆەنەسۋەلادا ءۇيىندى استىنان 11 جاستاعى بالانى 70 ساعاتتان كەيىن امان الىپ شىقتى. بۇل تۋرالى كولۋمبيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى، دەپ جازادى ازەرتادج.
مينيسترلىك بۇل وپەراتسيانىڭ ءۇمىت سىيلاپ، ءتىرى قالعانداردى ىزدەۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋعا جىگەرلەندىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ۆەدومستۆو كولۋمبيانىڭ تابيعي اپاتتار قاۋپىن باسقارۋ ۇلتتىق قىزمەتى ماماندارى مەن بوگوتا ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ جانقيارلىعى مەن باتىلدىعىنا جوعارى باعا بەردى.
ايتا كەتەيىك، ۆەنەسۋەلادا 24-ماۋسىمدا بولعان جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 1430 عا جەتتى.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ۆەنەسۋەلاعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى بۇرىن- سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە جۇمىلۋعا ۇندەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا