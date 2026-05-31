ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسى ا ق ش- تىڭ ارالاسۋىمەن ەركىن سايلاۋ وتكىزۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسىنىڭ جەتەكشىسى ماريا كورينا ماچادو ەل بيلىگىن ا ق ش- تىڭ ارالاسۋىمەن كەلىسسوز باستاۋعا جانە ەركىن پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزۋگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى انادولى.
X الەۋمەتتىك مەديا پلاتفورماسىندا جاريالانعان مالىمدەمەدە حالىقارالىق بايقاۋشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن «ەركىن، اشىق جانە ەگەمەندى» سايلاۋ وتكىزۋگە شاقىرىلادى.
ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسى سونىمەن قاتار ۇلتتىق سايلاۋ كەڭەسىن (ۇ س ك) تاراتۋدى جانە ەلدەگى سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋ جانە ساياسي جاعدايدى قالىپقا كەلتىرۋ شارالارىن تالاپ ەتتى.
نەگىزگى تالاپتارعا بەيبىت تۇرعىندار مەن اسكەري قىزمەتشىلەردى قوسا العاندا، بارلىق ساياسي تۇتقىنداردى بوساتۋ جانە جەر اۋدارىلعان ۆەنەسۋەلالىقتاردىڭ قاۋىپسىز ورالۋىنا كەپىلدىك بەرۋ كىرەدى.
ماريا كورينا ماچادو ۆەنەسۋەلاعا ازاماتتىق قوعام، پارتيالار، كاسىپوداقتار، ۋنيۆەرسيتەتتەر، شىركەۋلەر جانە جاستار ۇيىمدارى قاتىساتىن كەڭ ساياسي ديالوگ قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى. وپپوزيتسيا سونىمەن قاتار ا ق ش ۇسىنعان تۇراقتاندىرۋ، ەكونوميكالىق قالپىنا كەلتىرۋ جانە ساياسي وتپەلى كەزەڭدى قامتيتىن ءۇش كەزەڭدى جوسپاردى قولدادى.
ماچادو بۇعان دەيىن ءادىل جانە ەركىن سايلاۋ وتكىزىلسە، ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتتىگىنە ۇمىتكەر بولۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن.
وسىعان دەيىن ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىنە قاتىستى سوت پروتسەسى ەكى جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى جازدىق.