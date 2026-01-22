ۇسكىرىك ايازدا تەز جىلىنۋدىڭ 5 جولى
استانا. قازاقپارات - تەمپەراتۋرا كۇرت تومەندەگەندە سۋىق تەك تەرىدە عانا ەمەس، بۇكىل دەنەدە سەزىلەدى. قالتىراۋ، بۇلشىقەتتىڭ سىرەسۋى، ساۋساقتاردىڭ ۇيۋى، كەۋدە تۇسىنىڭ «مۇزداپ» تۇرعانداي اسەرى - ايازدا ۇزاق جۇرگەن ادامعا تانىس جاعداي. مۇنداي كەزدە تەك سىرتتان ەمەس، ىشتەن دە جىلىنۋ ماڭىزدى، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
جىلىنۋدىڭ ەڭ جىلدام ءارى تابيعي ءتاسىلى - قوزعالىس. ۇلكەن بۇلشىقەتتەر ىسكە قوسىلعاندا اعزا جىلۋدى بەلسەندى وندىرە باستايدى. جىلدام ءجۇرۋ، بىرنەشە رەت وتىرىپ- تۇرۋ، قولدى سەرمەۋ نەمەسە اياقتىڭ ۇشىنا كوتەرىلۋ جەتكىلىكتى. 2- 3 مينۋتتىق جەڭىل، ءبىراق قارقىندى قيمىلدىڭ ءوزى قان اينالىمىن جەدەلدەتىپ، دەنەنى ىشتەن جىلىتادى.
ماڭىزدىسى - ۇزاق سۋىقتا تۇرعاننان كەيىن كۇرت، شالت قوزعالىستار جاساماۋ.
سۋىقتا تىنىس الۋ ءجيى ءۇستىرت ءارى رەتسىز بولادى. بۇل تىندەرگە وتتەگىنىڭ از تۇسۋىنە جانە توڭۋ سەزىمىنىڭ كۇشەيۋىنە اكەلەدى. مۇرىنمەن باياۋ تەرەڭ دەم الىپ، اۋىزبەن تىنىش شىعارۋ جاعدايدى تۇراقتاندىرىپ، قان اينالىمىن جاقسارتادى.
كوپ ادام الدىمەن الاقانىن ىسقىلايدى نەمەسە قالتاعا سالادى. الايدا جىلدام جىلىنۋ ءۇشىن كەۋدە، ءىش جانە بەل تۇسىن قورعاۋ ماڭىزدىراق. ءدال وسى ايماقتاردا ءىرى قان تامىرلارى ورنالاسقان. كيىمدى تولىق تۇيمەلەپ، مويىن مەن بەلدى جاۋىپ، قولدى دەنەگە تاقاپ ۇستاساڭىز، ساۋساقتار وزدىگىنەن جىلىنا باستايدى.
جىلى جەرگە كىرە سالىسىمەن ىستىق دۋشقا نەمەسە باتارەياعا جاقىنداۋ دۇرىس ەمەس. تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت اۋىسۋى تامىرلارعا سالماق تۇسىرەدى. ەڭ ءتيىمدىسى - بىرتىندەپ جىلىنۋ: قۇرعاق كيىم، جىلى (ءبىراق ىستىق ەمەس) شاي، قالىپتى جىلى بولمە.
جىلى سۋسىندار ىشكى تەمپەراتۋرانى كوتەرىپ، جايلىلىق سەزىمىن بەرەدى.
زەيىندى باسقاعا اۋدارىڭىز. سۋىقتى قابىلداۋ جۇيكە جۇيەسىنە دە بايلانىستى. ادام توڭعانىن ويلاي بەرگەن سايىن، سۋىق كۇشتىرەك سەزىلەدى. اڭگىمەگە ارالاسۋ، مۋزىكا تىڭداۋ، تىنىسقا نەمەسە قوزعالىسقا نازار اۋدارۋ توڭۋ سەزىمىن ازايتادى.
بۇل ءتاسىل قوزعالىسپەن بىرگە قولدانىلسا، اسەرى ءتىپتى كۇشتىرەك بولادى.