ۇسكىرىك ايازعا بايلانىستى باسپاناسى جوق ادامدار انىقتالىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - وڭىردە ۇسكىرىك ايازعا بايلانىستى تۇرعىلىقتى جەرى جوق ازاماتتار انىقتالىپ، الەۋمەتتىك ورتالىققا جەتكىزىلىپ جاتىر. ادامدار مۇندا ۋاقىتشا جاتار ورىنمەن، 3 مەزگىل ىستىق تاماقپەن قامتىلادى.
پاۆلوداردا قۇتقارۋشىلار مەن پوليتسەيلەر باسىندا باسپاناسى جوق ادامداردى ايازدى كۇندەرى ۇسىكتەن امان الىپ قالۋدىڭ امالىنا كىرىستى. بىرلەسكەن رەيد ناتيجەسىندە ونداعان ازامات ارنايى الەۋمەتتىك ورتالىققا اپارىپ ورنالاستىرىلدى.
- كوشە كەزىپ جۇرەتىندەر سۋىق كۇندەرى جىلۋ قۇبىرلارىنا، كارىز قۇدىقتارىنا ءتۇسىپ بوي جىلىتادى نەمەسە بوس تۇرعان عيماراتتارعا كىرىپ وت جاعادى. كەي جاعدايدا ولاردى ۇسىك شالىپ، سوڭى قايعىلى جاعدايمەن اياقتالىپ جاتادى. الگىندەي ىقتيمال جايتتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا بىرلەسكەن رەيدتەر ۇيىمداستىرىپ جاتىرمىز. سوڭعى رەت 12 ادامدى ىزدەپ تاۋىپ، باسپاناسى جوق ازاماتتاردى قابىلدايتىن ارنايى ورتالىققا اكەلىپ تاپسىردىق، - دەيدى پاۆلودار قالاسى توتەنشە جاعدايلار باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى تىلەكجان گالياموۆ.
كۇننىڭ سۋىتۋىنا بايلانىستى ورتالىققا ءوز بەتىمەن جۇگىنىپ جاتقان ادامدار دا بار. 150 ورىنعا ەسەپتەلگەن ورتالىقتا قازىر 140 ادام تۇرىپ جاتىر. ماماندار بارلىق كەلۋشىگە قاجەتتى الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتىلەتىنىن ايتادى. مۇندا ادامدار ۋاقىتشا جاتار ورىنمەن قامتىلىپ، 3 مەزگىل ىستىق تاماق بەرىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا پاۆلوداردا 41 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى.
اۆتور
مۇرات اياعان