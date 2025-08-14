سكرينينگتەن جىل سايىن نە ءۇشىن ءوتۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قازاقستاندىقتاردى جىل سايىن سكرينينگتىك تەكسەرۋدەن وتۋگە شاقىرادى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«حالىق دەنساۋلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى تۋرالى» كودەكستىڭ 80-بابىنىڭ 3-تارماعىنا سايكەس، قازاقستان ازاماتتارى پروفيلاكتيكالىق مەديتسينالىق قاراپ-تەكسەرۋدەن جانە سكرينينگتىك زەرتتەۋلەردەن وتۋگە مىندەتتى. بيىلدان باستاپ م ءا م س جۇيەسىندەگى مارتەبەسىنە قاراماستان، ونكوسكرينينگتەر بارلىعىنا قولجەتىمدى.
سكرينينگ جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىن، قانت ديابەتىن، گلاۋكومانى، ءسۇت بەزى، جاتىر موينى جانە ىشەك وبىرىن، ۆ جانە س ۆيرۋستىق گەپاتيتتەرىن، سەرەبروۆاسكۋليارلىق بۇزىلۋلاردى جانە باسقا دا ءقاۋىپتى پاتولوگيالاردى ەرتە انىقتاۋعا باعىتتالعان. جاس ساناتى مەن تەكسەرۋ جيىلىگىن دارىگەر مەديتسينالىق ستاندارتتارعا سايكەس بەلگىلەيدى.
تەكسەرۋدەن ءوتۋ ءۇشىن ەمحاناعا جەكە كۋالىكپەن بارۋ جەتكىلىكتى. سونداي- اق تىركەلۋ، call-ورتالىق نەمەسە Damumed موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى جازىلۋعا بولادى. كوپ جاعدايدا ۋچاسكەلىك دارىگەرلەر نەمەسە مەيىرگەرلەر جاس جانە وزگە دە ولشەمشارتتار بويىنشا ءتىزىم جاساپ، تۇرعىنداردى وزدەرى شاقىرادى.
سكرينينگتەن وتۋگە بولاتىن نەگىزگى ساناتتار:
جۇرەك- قان تامىرلارى اۋرۋلارى: 40-76 جاستاعى ەرلەر مەن ايەلدەر؛
قانت ديابەتى: 40-76 جاستاعى ەرلەر مەن ايەلدەر؛
گلاۋكوما: 40-76 جاستاعى ەرلەر مەن ايەلدەر؛
ءسۇت بەزى وبىرى: 40-76 جاستاعى ايەلدەر؛
جاتىر موينى وبىرى: 30-74 جاستاعى ايەلدەر؛
كولورەكتالدىق وبىر: 50-76 جاستاعى ەرلەر مەن ايەلدەر؛
ۆ جانە س ۆيرۋستىق گەپاتيتى: مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى، وپەراتسيا الدىنداعى پاتسيەنتتەر، گەمودياليز، ونكولوگيا، ترانسپلانتولوگيا، كارديوحيرۋرگيا، پۋلمونولوگيا ورتالىقتارىنىڭ پاتسيەنتتەرى، دونورلار جانە جۇكتى ايەلدەر؛
سەرەبروۆاسكۋليارلىق بۇزىلۋلار: 50-76 جاستاعى ەر ادامدار.
مينيسترلىك ازاماتتارعا تەكسەرۋدەن ەشقانداي شاعىم نەمەسە بەلگى بولماعان جاعدايدا دا وتۋگە كەڭەس بەرەدى. بۇل دەنساۋلىققا سەنىمدى بولۋدىڭ جانە اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋدىڭ ءتيىمدى جولى سانالادى.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرەتىن كەڭەيتتى.