سكانديناۆيانىڭ سولتۇستىگىندەگى اپتاپ ىستىق ادام ارەكەتىنەن كۇشەيە تۇسكەن
استانا. KAZINFORM - شىلدە ايىندا شۆەتسيا، نورۆەگيا جانە فينليانديانىڭ سولتۇستىگىندە تاريحتاعى ەڭ كۇشتى اپتاپ ىستىق تولقىندارىنىڭ ءبىرى تىركەلدى. بۇل جاعداي پارنيكتىك گازداردىڭ شىعارىلۋى سالدارىنان ودان ءارى كۇشەيە ءتۇستى، دەپ حابارلايدى AZƏRTAC.
كەيبىر ايماقتاردا تەمپەراتۋرا ەكى اپتادان استام ۋاقىت بويى 30 °C تان جوعارى بولدى. ال فينليانديانىڭ يۋليتورنيو قالاسىندا 25 °C تان جوعارى كۇن رايى قاتارىنان 26 كۇن بويى ساقتالىپ، بۇل ەۋروپانىڭ مۇنداي سولتۇستىك ەندىكتەرىندە بۇرىن- سوڭدى تىركەلمەگەن كورسەتكىش بولدى.
World Weather Attribution زەرتتەۋ توبىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل اپتاپ ادام ارەكەتىنەن تۋىنداعان شىعارىندىلار بولماعاندا، كەمىندە 2 °C قا جەڭىلىرەك بولار ەدى، ال مۇنداي جاعدايدىڭ بولۋ ىقتيمالدىعى كەمى 10 ەسە ارتقان. عالىمدار ەسكەرتۋ جاسايدى: ەگەر كليماتتىڭ وزگەرۋىمەن كۇرەس قارقىنى جەدەلدەتىلمەسە، مۇنداي ەكسترەمالدى ىستىقتار عاسىر سوڭىنا قاراي بەس ەسە ءجيى جانە ودان دا قاتتى بولادى.
قازىرگى ىستىقتىڭ سالدارى ايتارلىقتاي اۋىر بولدى: بۇعىلار قالالارعا كىرىپ كەتتى، اۋرۋحانالاردا وپەراتسيالار توقتاتىلدى، بوسانۋ بولىمدەرى جابىلدى، ال سۋداعى جازاتايىم وقيعالار سانى كۇرت ءوستى.
ماماندار قوعامدى جاڭا كليماتتىق جاعدايلارعا بەيىمدەۋدى جاقسارتۋ ءۇشىن، دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن الەۋمەتتىك سالادا شارالاردى كۇشەيتۋگە شاقىرعان.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ەۋروپانىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە اپتاپ ىستىقتان ورمان ءورتى ءورشىپ تۇر.