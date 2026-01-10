ەسەپكە جۇيرىك وقۋشى
پاۆلودارلىق 7-سىنىپ وقۋشىسى يمران كۋسانوۆ رەسپۋبليكالىق وليمپيادانىڭ ەڭ جاس جەڭىمپازى اتاندى. ونىڭ ماتەماتيكا مەن باعدارلامالاۋعا قىزىعۋشىلىعى باستاۋىش سىنىپتان-اق بايقالعان.
قاراپايىم ويىن رەتىندە باستالعان اۋەستىك ۋاقىت وتە كەلە ناقتى ماقساتقا اينالىپ، جاس ورەن كۇنى كەشە رەسپۋبليكالىق اۋىل وليمپياداسىندا ينفورماتيكا پانىنەن ءبىرىنشى ورىن جەڭىپ الدى.
ءبىر قىزىعى، يمران بۇل سايىستا وزىنەن ەكى جاس ۇلكەن بالالارمەن، ياعني 9-سىنىپ وقۋشىلارىمەن قاتار سىنعا ءتۇسىپ، جاسىنا قاراماستان ۇزدىك اتاندى. قازىلار القاسى ونىڭ تاپسىرما شەشۋدەگى العىرلىعىن ايرىقشا اتاپ ءوتتى.
يمراننىڭ جاقىندارى ونىڭ ەسەپكە قۇمارلىعى ەرتە ويانعانىن ايتادى. باستاۋىش سىنىپتان باستاپ ول ءتۇرلى لوگيكالىق تاپسىرمالارعا قىزىعىپ، ماتەماتيكالىق ەسەپتەردى وزگەشە تاسىلمەن شەشۋگە تىرىسىپتى. كەيىن ينفورماتيكا پانىمەن جاقىنىراق تانىسقان سوڭ، ونىڭ قىزىعۋشىلىعى ءتىپتى ارتا تۇسكەن. الگوريتمدىك ويلاۋ، «ەسەپتى قالاي جەڭىلدەتۋگە بولادى؟»، «ارتىق قادامدى قالاي قىسقارتۋعا بولادى؟» دەگەن سۇراقتار جاس وقۋشىنىڭ كۇندەلىكتى داعدىسىنا اينالعان. ينفورماتيكاداعى العىرلىعى دا وسى تۇستا بايقالدى. ءبىر قاراعاندا كۇردەلى كورىنەتىن الگوريتمدىك ەسەپتەردى ول بىرنەشە قادامعا ءبولىپ، لوگيكاسىن تەز تابادى. مۇنداي قابىلەت - تەك پانگە قىزىعۋشىلىقتىڭ بەلگىسى عانا ەمەس، جۇيەلى ويلاۋ مەن تالداۋ مادەنيەتىنىڭ قالىپتاسقانىن كورسەتەدى.
جاس دارىننىڭ ايتۋىنشا، جارىس وعان تەك ءبىلىمىن تەكسەرۋگە عانا ەمەس، ءوزىن دامىتۋعا دا ۇلكەن سەرپىن بەرگەن.
«مەن ۇستازىممەن كۇندەلىكتى دايىندالامىن. وليمپيادادا الگوريتمدىك ەسەپتەر، دەرەكتەرمەن جۇمىس جانە باعدارلامالىق شەشىمدەر ازىرلەۋ سىندى كۇردەلى تاپسىرمالار بەرىلەدى. ءار كەزەڭ مەن ءۇشىن قىزىقتى بولدى، تاپسىرمالار كۇردەلەنگەن سايىن ءوزىمدى دامىتۋعا ۇمتىلدىم»، دەيدى يمران كۋسانوۆ.
يمراننىڭ جەتەكشىسى، ينفورماتيكا ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى سويان ەرتايدىڭ بۇل سالادا 18 جىلدىق تاجىريبەسى بار. جالپى، ينفورماتيكا وليمپيادالارى تەك باعدارلامالاۋ ءتىلىن بىلۋگە عانا ەمەس، لوگيكاعا، ەسەپتى دۇرىس شەشۋگە، شارتتى تالداپ، شەشىمدى جوسپارلاۋعا ۇيرەتەدى. سوندىقتان مۇنداي سايىستار ءجاسوسپىرىمنىڭ ويلاۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋدا ۇلكەن مەكتەپ ىسپەتتى.
يمراننىڭ جەتىستىگىن ودان ءارى ايشىقتايتىن تۇس - ونىڭ بۇل وليمپياداعا 5-سىنىپتان بەرى ۇزبەي قاتىسىپ كەلە جاتقانى. جوعارى سىنىپتاردىڭ ەسەپتەرىن شەشىپ كورۋ، وزىنەن مىقتى قارسىلاستاردىڭ دەڭگەيىن باعامداۋ - ءبارى تاجىريبەنى مولايتقان. بۇعان دەيىن ول 2- ، 3- ورىنداردى يەلەنىپ، بىرنەشە مارتە جەڭىس تۇعىرىنان كورىنگەن. دەمەك، اۋىل وليمپياداسىنداعى ءبىرىنشى ورىن- بىرنەشە جىلعى ۇزدىكسىز ىزدەنىستىڭ جەمىسى.
يمراننىڭ جەڭىسى اۋىل جانە ءوڭىر وقۋشىلارى ءۇشىن دە ۇلكەن ۇلگى. قازىرگى زاماندا ينفورماتيكا -جاي ءپان ەمەس، بولاشاق ماماندىقتاردىڭ ءتىلى. ال ەرتە جاستان الگوريتمگە، باعدارلامالاۋعا ماشىقتانعان وقۋشى ينجەنەريا، دەرەكتەر عىلىمى، روبوتتەحنيكا، كيبەرقاۋىپسىزدىك نەمەسە ءبىلىم تەحنولوگيالارى سالاسىندا ءوز ورنىن تابا الادى. ەڭ قۋانتاتىنى - مۇنداي جەتىستىك اۋىل وقۋشىسىنىڭ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى دەگەن تۇسىنىكتى جوققا شىعارادى. كەرىسىنشە، دۇرىس باعىت، ۇزدىكسىز ەڭبەك جانە قولداۋشى ۇستاز بولسا، ساپالى ناتيجە دە بولماق.
بەكزات قۇلشار
egemen.kz