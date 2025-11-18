ق ز
    Silk Way Star ەۋروپالىق ساراپشىلاردى جوعارى كاسىبيلىگىمەن تاڭعالدىردى

    استانا. قازاقپارات - Silk Way Star بايقاۋى ايماقتان تىس جەرلەردە دە كورەرمەن نازارىنا ىلىكتى. ەۋروپالىق ساراپشىلار جوبانىڭ دايىندىق ساپاسى مەن مادەني ماڭىزىن جوعارى باعالاپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Silk Way Star отличается своим профессиональным содержанием — взгляд из Европы
    Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

    بەلگيالىق ديزاينەر ەلەنا ۆان حاريتونوۆا شوۋدىڭ فورماتى اۋقىمى مەن كورسەتىلىمى بويىنشا ەۋروپالىق ساحنالاردى ەسكە تۇسىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - مەن 12 ەلدەن كەلگەن قاتىسۋشىلاردىڭ ونەرى مەن وبرازىن، جۇرگىزۋشىلەردىڭ وبرازىن قازىلار القاسىنىڭ وبرازىن تۇگەل قاراپ شىقتىم. قىزىقتى ساتتەر وتە كوپ. جاس قاتىسۋشىلاردىڭ ەتنوديناميكانى، زاماناۋي حيپ-حوپ پەن كلاسسيكالىق موتيۆتەردى ءوز وبرازدارىندا، ساحنالىق كوستيۋمدەرىندە قالاي ۇيلەستىرە العانىن بايقادىم، - دەدى ول.

    ونىڭ ايتۋىنشا، شوۋدىڭ كەيبىر ەلەمەنتتەرى «ەۆروۆيدەنيە» اتموسفەراسىن ەسكە تۇسىرەدى.

    - مەن سونداي-اق ورتالىق ازيا مەن بۇكىل جىبەك جولىندا ايگىلى بولعان التىن كەستە ۇلگىسىن كورىپ تۇرمىن. ماسەلەن، جۇرگىزۋشىلەر سونداي كوستيۋم ۇلگىسىن تاڭداعان. تۇستەر مەن جارىقتاندىرۋ دا وتە اسەرلى، - دەگەن باعا بەردى ديزاينەر.

    ساراپشى قاتىسۋشىلاردىڭ تالانتى مەن كۇش- جىگەرىن جوعارى باعالاپ، ولاردى «ءوز ەلدەرىنىڭ جارقىن جانە شىنايى وكىلدەرى» ەكەنىن ايتتى.

    بۇعان دەيىن Silk Way Star ءان بايقاۋىنىڭ فيناليستەرى انىقتالعانىن حابارلاعان ەدىك.

