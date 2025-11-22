Silk Way Star: گراند-فينالدا سۇيىكتى انشىڭىزگە قالاي داۋىس بەرە الاسىز
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى: %50 قازىلار القاسى جانە %50 ونلاين كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى.
شوۋدىڭ داۋىس بەرۋ ەرەجەلەرى «ەۆروۆيدەنيە» سياقتى حالىقارالىق بايقاۋلار مىسالىنا نەگىزدەلگەن، بۇل بارلىق قاتىسۋشىلار ءۇشىن ماكسيمالدى اشىقتىق پەن وبەكتيۆتىلىكتى قامتاماسىز ەتەدى.
كورەرمەندەردىڭ قاتىسۋشىلار ءۇشىن داۋىس بەرۋى جوبانىڭ رەسمي سايتىندا: silkwaystar.org سايتىندا، 22 -قاراشادا ساعات 20:00 دە Jibek Joly TV ارناسىنداعى فينالدىڭ تىكەلەي ەفيرىندە وتەدى.
كورەرمەندەرگە داۋىس بەرۋ ءتارتىبى:
1-قادام: قاتىسۋشىعا داۋىس بەرۋ ءۇشىن شوۋ كەزىندە تەلەديدار ەكرانىندا كورسەتىلگەن QR كودىن سمارتفونىڭىز ارقىلى سكانەرلەڭىز. QR- كود ءسىزدى داۋىس بەرۋدىڭ رەسمي سايتىنا باعىتتايدى.
2-قادام: بايقاۋ سايتىنا وتكەننەن كەيىن بايقاۋ قاتىسۋشىلارى ەلدەرىنىڭ تۋلارىن كورەسىز. ءسىز وزىڭىزگە ۇنايتىن قاتىسۋشىنى تاڭداپ، ونى 0-دەن 12 گە دەيىنگى شكالا بويىنشا باعالاي الاسىز. سايتتا ءوز ەلىڭىزدىڭ قاتىسۋشىسىنان باسقا بارلىق فيناليستەردىڭ جۇمىسىن باعالاي الاسىز.
ماڭىزدى! داۋىس بەرۋ ەرەجەلەرىنە سايكەس، كورەرمەندەر ءوز ەلىن تانىستىراتىن قاتىسۋشىعا داۋىس بەرە المايدى! بۇل ەرەجە باعالاۋدىڭ وبەكتيۆتىلىگى مەن بەيتاراپتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان.
داۋىس بەرۋ تەك تىكەلەي ەفير كەزىندە عانا مۇمكىن، ونىڭ باستالۋى مەن اياقتالۋىن بايقاۋ جۇرگىزۋشىلەرى حابارلايدى.
ەسكە سالا كەتسەك، جوبانىڭ فيناليستەرى قاتارىنا كەلەسى انشىلەر كىردى:
- ALEM (قازاقستان)؛
- يازمين ازيز (مالايزيا)؛
- اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)؛
- ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)؛
- چجان حە سيۋان (قىتاي)؛
- سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)؛
- مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان).
«Silk Way Star» جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن China Media Group (CMG) اراسىنداعى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر.
جوبادا قازاقستاننىڭ نامىسىن قورعاپ جۇرگەن بەلگىلى ءانشى Alem ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەرگەن ەدى.