Silk Way Star: قىتايلىق قاتىسۋشى قازاقستاندىقتارعا راحمەت ايتتى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star حالىقارالىق تەلەجوباسىنىڭ قىتايلىق قاتىسۋشىسى چجان حە سيۋان قازاقستاندىقتارعا العىس ايتتى.
چجان حە سيۋان فينالدا Silk Way Star جوباسىنىڭ قىتايلىق تورەشىسى حۋن بيننىڭ «ۋاقىت وزەنى» ءانىن تاڭداپ، تابىستى ونەر كورسەتتى.
قىتايلىق ءانشى تورەشىلەر باعاسىن العاننان كەيىن تىكەلەي ەفيردە جۇرەكجاردى لەبىزىن ءبىلدىردى.
- وسىنداي ءىرى حالقارالىق جوباعا قاتىسپاعانىما كوپ بولدى. Silk Way Star جوباسىنا العىسىم شەكسىز. بۇل مەنىڭ قازاقستانعا ءبىرىنشى رەت كەلۋىم. مادەنيەت پەن مۋزىكانىڭ سيقىرى ماعان قازاقستاندىق دوستاردىڭ ىقىلاسىن سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەردى، - دەدى ول.
چجان حە سيۋان جوباعا قاتىسۋشى ەلدەر اراسىنداعى دوستىقتىڭ ماڭگىلىككە جالعاسۋىن تىلەدى.
- ءتۇسىرىلىم بارىسىندا باعدارلاما توبىنىڭ كاسىبيلىگى مەن جاناشىرلىعىن دا بايقادىم. ءاربىر قاتىسۋشىنىڭ ەڭبەگىنە العىسىمدى بىلدىرەمىن، سونداي-اق كورەرمەندەردىڭ قولداۋى مەن جىگەرلەندىرگەنى ءۇشىن ريزامىن. مەنىڭشە، مۋزىكا - بۇل كوپىر جانە مۋزىكا ارقىلى 12 ەل اراسىنداعى دوستىق ماڭگىلىككە ساقتالسىن دەپ ۇمىتتەنەمىن. قىتاي بارشاڭىزدى قارسى الادى، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، Silk Way Star فينالىنا جەتى ورىنداۋشى ءوتتى: ALEM، يازمين ازيز، اۆتانديل ابەسلاميدزە، ميشەل دجوزەف، چجان حە سيۋان، سارو گيەۆورگيان جانە مادينابونۋ ءادىلوۆا.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، چجان حە سيۋان Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin Live» باعدارلاماسىندا قوناقتا بولعان ەدى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى