Silk Way Star قاتىسۋشىلارىنىڭ قازاقشا اندەرىن حيتكە اينالدىرعان باقىتجان بىحين كىم
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە قازاقشا ءان ايتىپ تۇرعان شەتەلدىك ورىنداۋشىلاردىڭ ۆيدەولارى جيى تاراپ جاتقانىن بايقاساڭىز، مۇنىڭ ارتىندا كوبىنە باقىتجان بىحيننىڭ قولتاڭباسى تۇرادى.
ول كاسىبي مۋزىكانت بولماسا دا، TikTok پەن Instagram-دا قازىر ترەندكە اينالعان مۋزىكالىق كونتەنتتىڭ اۆتورىنا اينالدى.
باقىتجان ءبىز ستۋدياعا كىرگەن ساتتە جاڭا عانا وڭدەلگەن ۆيدەوسىن جەلىگە جاريالاپ ۇلگەردى.
بۇل - Silk Way Star جوباسىنىڭ قاتىسۋشىسى Yazmin Aziz ورىنداعان «سۇگىردىڭ تەرمەسىنە» جاساعان رەميكسى.
ارادا كوپ ۋاقىت وتپەي-اق، حالىقارالىق جوبا قاتىسۋشىسىنىڭ ءوزى ۆيدەونى كورىپ، جىلى لەبىزىن جولداپ، رەميكس ءۇشىن العىس ايتتى.
باقىتجان بىحين نارحوز ۋنيۆەرسيتەتىندە تۋريزم ماماندىعىندا وقىعان، ءبىراق ستۋدەنت كۇنىنەن بەرى دىبىس الەمىنە دەن قويعان.
- مۋزىكاعا بۇرىننان قىزىعامىن. ۋنيۆەرسيتەتتە دىبىس جازاتىن ستۋديا بولدى، سول جەردە تاجىريبە جيناي باستادىم. مىنە، 13 جىلدان استى. ستۋدياما كاسىبي ءانشى دە، قاراپايىم ادامدار دا كەلەدى. ەرنار اماندىقتىڭ «كەيىپكەر» دەيتىن ءانىن ەستىگەن بولارسىز؟ ءدال سول ءان مەنىڭ ستۋديامدا جازىلدى، - دەيدى ول.
ول بۇعان دەيىن تەك ساحنا سىرتىندا جۇرگەن. وتاندىق تەلەارنالارداعى جوبالارعا قاتىسىپ، ءتىپتى رەسەيلىك تانىمال تەلەجۇرگىزۋشى، ازىلكەش ازامات مۇساعالييەۆپەن دە جۇمىس ىستەگەن.
«ۆيرۋستىق» ۆيدەودان Silk Way Star- عا دەيىن
باقىتجاننىڭ تانىلۋى الەۋمەتتىك جەلىدەن باستالىپتى. ول اۋەلىدە ترەندكە اينالعان ءازىل، جاپپاي تاراعان ۆيدەولاردى مۋزىكامەن سۇيەمەلدەپ، وڭدەپ، ءوز پاراقشاسىنا جاريالاعان.
ول جەلىدەن يدەيا ىزدەپ ءجۇرىپ، Silk Way Star جوباسىندا قىتايلىق ورىنداۋشى Zhang HeXuan-نىڭ قازاقتىڭ حالىق ءانى «جۇگىرىپ شىقتىم بەلەسكەنى» ورىنداعان ۆيدەوسىن كوزى شالىپ قالعان.
- العاشىندا TikTok پەن Instagram-عا جاي عانا قىزىق ۆيدەولاردى مۋزىكامەن وڭدەپ سالا باستادىم. ءبىر كۇنى Silk Way Star جوباسىن كورىپ قالدىم. وزگە ەلدەن كەلگەن قاتىسۋشىلار ءبىزدىڭ انا تىلىمىزدە - قازاقشا ءان ايتىپ تۇر. بۇل وتە ەرەكشە كورىندى، - دەيدى باقىتجان.
وسىدان كەيىن ول سالماقتى، ماعىنالى كونتەنتكە دە بەت بۇرعان.
- شەتەل ازاماتتارىنىڭ قازاقشا ءان ايتقانى ەرەكشە اسەر سىيلادى. «نەگە ولاردى قولداپ جىبەرمەسكە؟» دەگەن وي كەلدى. ءسويتىپ، ايتقان اندەرىن وڭدەپ، ءوز قولتاڭبامدى قوسىپ، كونتەنت جاساي باستادىم، - دەيدى ول.
ميلليونداعان قارالىم جانە قازاقشا كونتەنت
باقىتجاننىڭ سوزىنشە، شەتەل ازاماتتارىنىڭ قازاقشا ءان ايتۋى - اۋديتورياعا ءوتىمدى كونتەنت.
- بۇل ۆيدەولار ميلليونداعان قارالىم جينامايدى، ارينە. الايدا كىشكەنتاي رەاكسيانىڭ ءوزى شابىت بەرەدى. قازىر پاراقشامدا 10 ميلليوننان استام قارالىم مەن بىرنەشە ءجۇز مىڭداعان لايك جيناعان ۆيدەولارىم بار، - دەيدى اۆتور.
باقىتجان قازاقشا كونتەنت قارقىن الىپ كەلە جاتقان كەزەڭدە ءوز ۇلەسىن ءدال وسىلاي قوسا الاتىنىنا سەنەدى.
- ءوز ءتىلىمدى دارىپتەۋگە قوسار ۇلەسىم - وسى كونتەنتىم، - دەيدى ول.
قاراپايىم ستۋديا- ۇلكەن جوبالار
باقىتجاننىڭ ستۋدياسى قاراپايىم عانا. مۇندا ميكروفون، مونيتور، دىبىس كولونكاسى عانا بار.
ءبىراق وسى شاعىن كەڭىستىكتەن بىرنەشە ءىرى جوبا شىققان. ال قازىر بۇرىنعىداي تەك ساحنا سىرتىندا ەمەس، ەڭبەگىن كوپشىلىك تە بىلە باستاعان.
- قازىر الەۋمەتتىك جەلىدەگى ۆيدەولارىمنان كەيىن كوشەدە كورگەندەر «پيانينو تارتاتىن جىگىت ەمەسسىڭ بە؟» دەپ تانىپ جاتادى، - دەيدى باقىتجان.
ول كونتەنت جاساۋدى بۇرىننان ويلاپ جۇرگەنىمەن بيىل اقپاندا عانا ناقتى قولعا العان.
- اقپاندا Instagram-دا 9 مىڭ عانا وقىرمانىم بولدى. قازىر 10 ايدىڭ ىشىندە 100 مىڭنان استى. TikTok-تا سول كەزدە پاراقشا اشتىم، بۇگىندە 140 مىڭنان استام وقىرمانىم بار، ۆيدەولارىما 8 ميلليوننان استام لايك باسىلعان، - دەيدى وڭدەۋشى.
باقىتجاننىڭ ەندىگى جوسپارى انىق. ءول وز كونتەنتى ارقىلى حالىقارالىق اۋديتوريانىڭ نازارىن جاۋلاپ، قازاقشا مۋزىكالىق كونتەنتتى جاڭا دەڭگەيگە شىعارعىسى كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star جوباسىنىڭ گراند- فينالى 22-قاراشادا وتەدى جانە ساعات 20:00 دە Jibek Joly تەلەارناسىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
ءبىر مەزگىلدە حابار تاراتۋ قازاقستاندا، ازەربايجاندا، تاجىكستاندا، قىرعىزستاندا جانە موڭعوليادا وتەدى.
ءبىرىنشى ازيالىق ۆوكالدىق مەگا-جوبانىڭ جەڭىمپازى ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى: %50 قازىلار القاسى جانە %50 ونلاين كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star جوباسىنىڭ گراند-فينالىنا كەلەسى ارتىستەر شىقتى:
ALEM (قازاقستان)؛
يازمين ازيز (مالايزيا)؛
اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)؛
ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)؛
چجان حە سيۋان (قىتاي)؛
سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)؛
مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان).
ءسىز ءوزىڭىزدىڭ سۇيىكتى ءانشىڭىزدى silkwaystar.org ۆەب سايتىندا قولداي الاسىز.
Silk Way Star ورتالىق ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق جوبا بولدى، وعان 12 ەلدەن: ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيادان كەلگەن ارتىستەر قاتىستى.
قاتىسۋشىلار اراسىندا حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازدارى، تانىمال ارتىستەر جانە ءتيىستى مۋزىكالىق مەكتەپتەردىڭ كورنەكتى وكىلدەرى بار.
جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن China Media Group (CMG) اراسىنداعى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، مۇنىڭ الدىندا Silk Way Star ەۋروپالىق ساراپشىلاردى جوعارى كاسىبيلىگىمەن تاڭعالدىرعانىن جازعانبىز.
سونداي-اق قازاقستاندىق ءانشى ALEM Silk Way Star- دىڭ گراند-فينالىنا دايىندالىپ جاتقانىن حابارلاعانبىز.
اۆتور مەيىرمان لەس