SILK WAY STAR قاتىسۋشىلارى بىرىنەن-ءبىرى وتەدى، باعا قويۋ وڭاي بولماي جاتىر - قازىلار القاسىنىڭ مۇشەسى
استانا. قازاقپارات - «SILK WAY STAR» حالىقارالىق بايقاۋى قازىلار القاسىنىڭ مۇشەسى، تاجىكستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى پارۆينا شۋحرۋللايەۆا جوباعا قاتىسۋشىلار قانداي كريتەريلەر بويىنشا ىرىكتەلەتىنىن ايتتى.
- بۇل استاناعا العاش رەت كەلۋىم. مەنى زاماناۋي ءارى اسەم قالالارىڭىز تاڭعالدىردى. جىلى قابىلداعانى ءۇشىن قازاق حالقىنا جانە ۇيىمداستىرۋشىلارعا العىس ايتقىم كەلەدى. جوبا مۇنشا اۋقىمدى دەپ كۇتپەگەن ەدىك، ۇيىمداستىرۋى وتە جوعارى دەڭگەيدە. ءوز ەلىمنىڭ اتىنان مۇنداي بايقاۋعا قاتىسۋ مەن ءۇشىن زور مارتەبە، - دەدى ول «Jibek joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا.
سونداي-اق ول جوباعا قازىلىق جاساۋ قيىنعا سوعىپ جاتقانىن دا اتاپ ءوتتى.
-ءبىز العاشقى ءەفيردى تۇسىردىك. قاتىسۋشىلاردىڭ ىشىنەن مىناۋ مىقتى، مىناۋ تومەن دەپ باعالاۋ قيىنعا سوقتى، سەبەبى ءبارىنىڭ دەڭگەيى جوعارى. ۆوكالى، حاريزماسى، ارتىستىك قابىلەتى - ءبارى-ءبارى كەرەمەت! بۇگىن ەكىنشى ەفيردى ءتۇسىرىپ جاتىرمىز، وكىنىشكە قاراي بايقاۋدىڭ تالابى سولاي، ەندى قاتىسۋشىلاردى ىرىكتەي باستاۋىمىز كەرەك. سايكەسىنشە، كەيبىر قاتىسۋشىلار جوبامەن قوشتاساتىن بولادى، - دەدى پارۆينا شۋحرۋللايەۆا.
ودان بولەك قاتىسۋشىلارعا نەگىزىنەن قانداي كريتەريلەر بويىنشا بال قويىلاتىنىن ايتتى.
- اۋەلى بۇل ۆوكالدىق بايقاۋ ەكەنىن ۇمىتپاۋىمىز كەرەك. سوندىقتان ەڭ ءبىرىنشى انشىلەردىڭ ۆوكالدىق دەڭگەيىنە قارايمىز. ءبىراق ءانشى دەگەن كوپتەگەن قاسيەتتى بويىنا توعىستىرعان ونەر يەسى عوي. ونىڭ ارتىستىگى، ساحنادا ءوزىن ۇستاۋى، بيگە يكەمى - ءبارى دە ۇيلەسىپ تۇرۋى كەرەك. سونىڭ ءبارىن جالپىلاي قورىتا كەلە ۇپاي تاعايىندايمىز، - دەدى تاجىكستاندىق ءانشى.
ايتا كەتەيىك، جوباعا تاجىكستان اتىنان فاحريددين حاكيموۆ قاتىسىپ جاتىر.