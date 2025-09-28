Silk Way Star: مالايزيالىق-فيليپپيندىك ءانشى قازاقستاندىق تىڭدارماندى باۋراپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءوتىپ جاتقان حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋ Silk Way Star ساحناسىندا ءانشى يازمين ازيز ونەر كورسەتىپ جاتىر. مالايزيالىق-فيليپپيندىك ونەرپازدىڭ ەسىمى كەڭىنەن تانىمال، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
جاس كۇنىنەن-اق يازمين كوپتەگەن بايقاۋلارعا قاتىسىپ، ماراپاتتارعا يە بولعان. ولاردىڭ قاتارىندا Canadian Global Awards Winner اتاعى دا بار. ول مالايزيا اتىنان ا ق ش- تا وتكەن World Championship of Performing Arts جانە جاپونيادا ۇيىمداستىرىلعان Karaoke World Championship سەكىلدى بەدەلدى جارىستارعا قاتىسىپ، بىرنەشە مەدال جەڭىپ العان.
ءانشى ايماقتىڭ ەڭ ءىرى ساحنالارىندا جيى ونەر كورسەتىپ ءجۇر. ونى Big Stage ،Lagu Cinta Kita تەلەشوۋلارىنان كورۋگە بولادى. ال اندەرى بىرنەشە رەت ۇلتتىق حيت-پارادتار - Hitz Met10 جانە Rakita تىزىمىنە ەنگەن. وعان ۇلكەن تانىمالدىلىق اكەلگەن - Mobile Legends Professional League رەسمي گيمنى.
يازميننىڭ ساحنالىق مانسابى حالىقارالىق قىزمەتىمەن دە تىعىز بايلانىستى. ول ASEAN سامميتتەرىندە الەمدىك كوشباسشىلار مەن كورولدىك اۋلەتتەردىڭ وكىلدەرى الدىندا ءان سالىپ، جاڭا بۋىننىڭ مادەنيەت ەلشىسى رەتىندەگى مارتەبەسىن بەكىتە ءتۇستى.
مۋزىكادان بولەك، يازمين - ىقپالدى سيفرلىق كرەاتور. ونىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردە 1,7 ميلليوننان استام وقىرمانى بار. ول digital-سالاسىندا ساراپشى رەتىندە دە تانىلعان. ءارى ايگىلى پلاتفورمالارمەن جانە ازيا-تىنىق مۇحيتى ايماعىنىڭ جەتەكشى برەندتەرىمەن بىرلەسىپ، جۇمىس ىستەپ ءجۇر.
Silk Way Star ساحناسىندا يازمين ازيز مۋزىكا مەن مادەنيەتتى ۇشتاستىرىپ، ءوز ەلىندەگى ەڭ جارقىن ءارى بولاشاعى زور ونەرپازدارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن دالەلدەپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، 21-قىركۇيەكتە استانادا Silk Way Star بايقاۋىنىڭ العاشقى كەزەڭى اياقتالدى. 12 قاتىسۋشىنىڭ ءارقايسىسى ءوز انا تىلىندە ءان ورىندادى.
جالپى كوگىلدىر ەكراننان 10 رەت قالىڭ كورەرمەن نازارىنا ۇسىناتىن حالىقارالىق جوبانىڭ ۇزاقتىعى 1,5 ساعاتتان اسادى. ترانسلياتسيا قازاق، قىتاي جانە اعىلشىن تىلدەرىندە جۇرگىزىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، يازمين ازيز Silk Way Star بايقاۋىنىڭ العاشقى كەزەڭىندە توپ جارعان ەدى.