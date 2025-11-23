ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    10:06, 23 - قاراشا 2025 | GMT +5

    Silk Way Star: مادەنيەت پەن شەبەرلىك، ستيل مەن داۋىس ءبىر ارناعا توعىسقان الاڭ

    استانا. KAZINFORM - استانا جارقىن ەموتسيا، مادەني بىرلىك جانە ۇلكەن شىعارماشىلىقتىڭ ورتالىعىنا اينالدى. ەلوردادا وتكەن «Silk Way Star» ۆوكالدىق مەگا-جوباسىنىڭ گراند- فينالىندا موڭعول ءانشىسى ميشەل دجوزەف جەڭىسكە جەتتى.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    بايقاۋ باستالماي تۇرىپ تىكەلەي ەفيردە فينالدىڭ اتموسفەراسى بايقالىپ تۇردى.

    كورەرمەندەر قىزىل كىلەممەن ءجۇرىپ وتكەن بايقاۋعا قاتىسۋشىلاردى، حالىقارالىق قازىلار القاسىن، ب ا ق وكىلدەرى مەن كەش قوناعى بولعان قازاقستاندىق ونەرپازداردى قارسى الدى.
    كەشتىڭ ارنايى قوناعى بولعان قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن شىققان ساتتە كورەرمەندەر ەرەكشە قوشەمەتىن ءبىلدىرىپ، قارسى الدى.

    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency

    رەسمي ءبولىم قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋىمەن اشىلدى، ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين وقىدى.

    مەملەكەت باسشىسى قۇتتىقتاۋ سوزىندە Silk Way Star - ازيا ەلدەرى اراسىنداعى رۋحاني ءوزارا ءىس- قيمىلدى دامىتۋعا جانە حالىقتار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان بىرەگەي باستاما ەكەنى باسا ايتىلدى.

    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency

    بۇل سوزدەر ءبىرتۇتاس، مادەنيەتارالىق جانە شىعارماشىلىق كەشتىڭ رەڭىن كەلتىردى. ولاردى زالداعى قوناقتار عانا ەمەس، ساحناعا شىعۋعا دايىندالىپ جاتقان ساحنا سىرتىنداعى قاتىسۋشىلار دا زور ىقىلاسپەن قابىلدادى.

    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency

    العاشقى اۋەن باستالعان كەزدە ۆوكاليستەر ءوز فينالدىق ورىنداۋلارىن كورسەتۋ ءۇشىن ساحناعا كەزەگىمەن شىقتى.

    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency
    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency
    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency

    فينالدا مالايزيا، گرۋزيا، قىتاي، ارمەنيا، موڭعوليا، وزبەكستان جانە قازاقستان وكىلدەرى ونەر كورسەتتى.
    ولاردىڭ ءارقايسىسى شىعارمانى انا تىلىندە ورىنداپ، ءوز حالقىنىڭ سالت-ءداستۇرى، ءارتۇرلى ستيلدەرى، مادەني كودتارى ارقىلى ساحنانى ساياحات الاڭىنا اينالدىردى.

    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency

    قويىلىمدار ساحنادا وتە اسەرلى كورىندى: جارىقتار ءدال قويىلعان، كورىنىستەر مەن بەينەلەر ايقىن كورىندى، ال ءاربىر نومەرگە قازاقستاننىڭ ستيليستەرى ارنايى دايىنداعان وبرازدارى قولدانىلدى.

    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency

    بۇل كەزدە ساحنانىڭ ارتىندا جۇمىس قىزىپ جاتتى. ستيليستەر ارلەۋ جۇمىستارىن جاساپ، حورەوگرافتەر قىسقاشا نۇسقاۋلار بەرىپ جاتتى. فيناليستەردىڭ جاقىندارى ورىنداۋشىلاردىڭ وزدەرىنە قاراعاندا قاتتى تولقىدى. دەگەنمەن ءاربىر قويىلىمدى كورەرمەن زور قوشەمەتپەن قارسى الدى.

    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency

    قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن جەڭىمپازدىڭ ەسىمىن جاريالاعاندا كورەرمەننىڭ ەرەكشە قوشەمەتىنە بولەندى.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    سىيلىقتى تاپسىرۋ ءۇشىن ساحناعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنىنىڭ سەرىكتەسى، CMG ەۋرازيالىق بيۋروسىنىڭ جەتەكشىسى ۆان دەلۋ مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ باس ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا شىقتى.

    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency

    Silk Way Star - اۋقىمدى حالىقارالىق كۇش- جىگەردىڭ شىڭى. دايىندىققا قازاقستاندىق ۆوكال جاتتىقتىرۋشىلارى، حورەوگرافتەر، رەجيسسەرلەر، ستيليستەر جانە تەحنيكالىق قىزمەتكەرلەر اتسالىستى.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    فينالدا ساحنانىڭ ارتىندا جوبانىڭ ۇلكەن توبىنىڭ ءاربىر مۇشەسى ارتىستەردىڭ ونەرىنە، كورنەكى كورىنىستەرگە جانە جوعارى ساپالى دىبىسقا باسا نازار اۋداردى. وسى كۇش- جىگەردىڭ ارقاسىندا ۇلكەن فينال شىنىمەن دە اسەرلى جانە ەستە قالارلىق بولدى.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    جەڭىمپازدار %50 قازىلار القاسىنىڭ، %50 كورەرمەننىڭ ونلاين داۋىس بەرۋى ارقىلى انىقتالدى.

    Фото: Kazinform

    گراند- فينالدىڭ تىكەلەي ترانسلياتسياسىن «Jibek Joly» تەلەارناسى جۇرگىزدى. سونداي- اق حابارلار ازەربايجان، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە موڭعوليادا تارادى.

    Фото: Kazinform

    Silk Way Star مادەنيەت، ستيل، داۋىس جانە وقيعالار توعىسقان كەڭىستىككە اينالدى. دۇنيە جۇزىندەگى ميلليونداعان كورەرمەن جوبانى باقىلاپ، ءار ەلدىڭ مۋزىكالىق مۇراسىن تانىدى. جوبانى ءبىر ميلليارد كورەرمەن تاماشالادى.

    Фото: Kazinform

    ايتا كەتەيىك، كەشە استانادا «Silk Way Star» حالىقارالىق جوباسىنىڭ گراند- فينالى مارەسىنە جەتىپ، ميشەل دجوزەف (موڭعوليا) جوبانىڭ جەڭىمپازى اتاندى.

    Фото: Kazinform
    Фото: Kazinform

     

