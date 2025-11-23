Silk Way Star: مادەنيەت پەن شەبەرلىك، ستيل مەن داۋىس ءبىر ارناعا توعىسقان الاڭ
استانا. KAZINFORM - استانا جارقىن ەموتسيا، مادەني بىرلىك جانە ۇلكەن شىعارماشىلىقتىڭ ورتالىعىنا اينالدى. ەلوردادا وتكەن «Silk Way Star» ۆوكالدىق مەگا-جوباسىنىڭ گراند- فينالىندا موڭعول ءانشىسى ميشەل دجوزەف جەڭىسكە جەتتى.
بايقاۋ باستالماي تۇرىپ تىكەلەي ەفيردە فينالدىڭ اتموسفەراسى بايقالىپ تۇردى.
كورەرمەندەر قىزىل كىلەممەن ءجۇرىپ وتكەن بايقاۋعا قاتىسۋشىلاردى، حالىقارالىق قازىلار القاسىن، ب ا ق وكىلدەرى مەن كەش قوناعى بولعان قازاقستاندىق ونەرپازداردى قارسى الدى.
كەشتىڭ ارنايى قوناعى بولعان قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن شىققان ساتتە كورەرمەندەر ەرەكشە قوشەمەتىن ءبىلدىرىپ، قارسى الدى.
رەسمي ءبولىم قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋىمەن اشىلدى، ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين وقىدى.
مەملەكەت باسشىسى قۇتتىقتاۋ سوزىندە Silk Way Star - ازيا ەلدەرى اراسىنداعى رۋحاني ءوزارا ءىس- قيمىلدى دامىتۋعا جانە حالىقتار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان بىرەگەي باستاما ەكەنى باسا ايتىلدى.
بۇل سوزدەر ءبىرتۇتاس، مادەنيەتارالىق جانە شىعارماشىلىق كەشتىڭ رەڭىن كەلتىردى. ولاردى زالداعى قوناقتار عانا ەمەس، ساحناعا شىعۋعا دايىندالىپ جاتقان ساحنا سىرتىنداعى قاتىسۋشىلار دا زور ىقىلاسپەن قابىلدادى.
العاشقى اۋەن باستالعان كەزدە ۆوكاليستەر ءوز فينالدىق ورىنداۋلارىن كورسەتۋ ءۇشىن ساحناعا كەزەگىمەن شىقتى.
فينالدا مالايزيا، گرۋزيا، قىتاي، ارمەنيا، موڭعوليا، وزبەكستان جانە قازاقستان وكىلدەرى ونەر كورسەتتى.
ولاردىڭ ءارقايسىسى شىعارمانى انا تىلىندە ورىنداپ، ءوز حالقىنىڭ سالت-ءداستۇرى، ءارتۇرلى ستيلدەرى، مادەني كودتارى ارقىلى ساحنانى ساياحات الاڭىنا اينالدىردى.
قويىلىمدار ساحنادا وتە اسەرلى كورىندى: جارىقتار ءدال قويىلعان، كورىنىستەر مەن بەينەلەر ايقىن كورىندى، ال ءاربىر نومەرگە قازاقستاننىڭ ستيليستەرى ارنايى دايىنداعان وبرازدارى قولدانىلدى.
بۇل كەزدە ساحنانىڭ ارتىندا جۇمىس قىزىپ جاتتى. ستيليستەر ارلەۋ جۇمىستارىن جاساپ، حورەوگرافتەر قىسقاشا نۇسقاۋلار بەرىپ جاتتى. فيناليستەردىڭ جاقىندارى ورىنداۋشىلاردىڭ وزدەرىنە قاراعاندا قاتتى تولقىدى. دەگەنمەن ءاربىر قويىلىمدى كورەرمەن زور قوشەمەتپەن قارسى الدى.
قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن جەڭىمپازدىڭ ەسىمىن جاريالاعاندا كورەرمەننىڭ ەرەكشە قوشەمەتىنە بولەندى.
سىيلىقتى تاپسىرۋ ءۇشىن ساحناعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنىنىڭ سەرىكتەسى، CMG ەۋرازيالىق بيۋروسىنىڭ جەتەكشىسى ۆان دەلۋ مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ باس ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا شىقتى.
Silk Way Star - اۋقىمدى حالىقارالىق كۇش- جىگەردىڭ شىڭى. دايىندىققا قازاقستاندىق ۆوكال جاتتىقتىرۋشىلارى، حورەوگرافتەر، رەجيسسەرلەر، ستيليستەر جانە تەحنيكالىق قىزمەتكەرلەر اتسالىستى.
فينالدا ساحنانىڭ ارتىندا جوبانىڭ ۇلكەن توبىنىڭ ءاربىر مۇشەسى ارتىستەردىڭ ونەرىنە، كورنەكى كورىنىستەرگە جانە جوعارى ساپالى دىبىسقا باسا نازار اۋداردى. وسى كۇش- جىگەردىڭ ارقاسىندا ۇلكەن فينال شىنىمەن دە اسەرلى جانە ەستە قالارلىق بولدى.
جەڭىمپازدار %50 قازىلار القاسىنىڭ، %50 كورەرمەننىڭ ونلاين داۋىس بەرۋى ارقىلى انىقتالدى.
گراند- فينالدىڭ تىكەلەي ترانسلياتسياسىن «Jibek Joly» تەلەارناسى جۇرگىزدى. سونداي- اق حابارلار ازەربايجان، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە موڭعوليادا تارادى.
Silk Way Star مادەنيەت، ستيل، داۋىس جانە وقيعالار توعىسقان كەڭىستىككە اينالدى. دۇنيە جۇزىندەگى ميلليونداعان كورەرمەن جوبانى باقىلاپ، ءار ەلدىڭ مۋزىكالىق مۇراسىن تانىدى. جوبانى ءبىر ميلليارد كورەرمەن تاماشالادى.
