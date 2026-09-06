Silk Way Star ەكىنشى ماۋسىمىنىڭ پرەمەراسى قىتايدا ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا Silk Way Star حالىقارالىق مۋزىكالىق بايقاۋىنىڭ ەكىنشى ماۋسىمىنىڭ العاشقى شىعارىلىمى ەفيرگە شىقتى.
باعدارلاما قىتايدىڭ CCTV-3 Variety Channel جانە CCTV-15 (Music Channel) تەلەارنالارىندا، سونداي-اق CCTV.com جانە CCTV Arts تسيفرلىق پلاتفورمالارىندا كورسەتىلدى.
جوباعا 12 ەلدەن - قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، رەسەي، ۆەتنام، مالايزيا، تۇركيا، سەربيا، وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسى، جاڭا زەلانديا، برازيليا جانە گرۋزيادان ونەرپازدار قاتىستى.
قازاقستان اتىنان بايقاۋعا رۋحيا بايدۇكەنوۆا قاتىسىپ، قازاقتىڭ حالىق ءانى «بۇلبۇلدى» ورىندادى. ول Silk Way Star بايقاۋىنىڭ ەكىنشى ماۋسىمىنداعى العاشقى تۋردىڭ جەڭىمپازى اتاندى.
حالىقارالىق مۋزىكالىق جوبانى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى China Media Group كومپانياسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. بايقاۋ ءارتۇرلى ەلدەردىڭ ونەرپازدارى مەن مۋزىكالىق داستۇرلەرىن ءبىر ساحنادا توعىستىرادى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى وتكەن بايقاۋدىڭ جەڭىمپازى موڭعوليادان كەلگەن ميشەل جوزەف بولدى.