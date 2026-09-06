KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    Silk Way Star ەكىنشى ماۋسىمىنىڭ پرەمەراسى قىتايدا ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدا Silk Way Star حالىقارالىق مۋزىكالىق بايقاۋىنىڭ ەكىنشى ماۋسىمىنىڭ العاشقى شىعارىلىمى ەفيرگە شىقتى.

    Silk Way Star season 2 premieres in China
    A screenshot from a video

    باعدارلاما قىتايدىڭ CCTV-3 Variety Channel جانە CCTV-15 (Music Channel) تەلەارنالارىندا، سونداي-اق CCTV.com جانە CCTV Arts تسيفرلىق پلاتفورمالارىندا كورسەتىلدى.

    جوباعا 12 ەلدەن - قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، رەسەي، ۆەتنام، مالايزيا، تۇركيا، سەربيا، وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسى، جاڭا زەلانديا، برازيليا جانە گرۋزيادان ونەرپازدار قاتىستى.

    قازاقستان اتىنان بايقاۋعا رۋحيا بايدۇكەنوۆا قاتىسىپ، قازاقتىڭ حالىق ءانى «بۇلبۇلدى» ورىندادى. ول Silk Way Star بايقاۋىنىڭ ەكىنشى ماۋسىمىنداعى العاشقى تۋردىڭ جەڭىمپازى اتاندى.

    حالىقارالىق مۋزىكالىق جوبانى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى China Media Group كومپانياسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. بايقاۋ ءارتۇرلى ەلدەردىڭ ونەرپازدارى مەن مۋزىكالىق داستۇرلەرىن ءبىر ساحنادا توعىستىرادى.

    ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى وتكەن بايقاۋدىڭ جەڭىمپازى موڭعوليادان كەلگەن ميشەل جوزەف بولدى.

    مادەنيەت قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور