Silk Way Star جوباسىنىڭ وزبەكستاندىق قاتىسۋشىسى: قازاقشا ارىپتەردى ۇيرەنۋ قيىن بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا Silk Way Star - ازيا ەلدەرىنىڭ العاشقى ءىرى ۆوكالدىق بايقاۋىنىڭ ءتۇسىرىلىمى جالعاسىپ جاتىر. بايقاۋعا 12 ەلدىڭ تالانتتارى قاتىسادى. ازيا ەلدەرى اراسىنداعى مادەني كوپىرگە اينالعان بۇل جوبادا ءار قاتىسۋشى ءوز ەلىنىڭ مۋزىكالىق ءداستۇرىن، ءتىلىن، مادەنيەتىن كورسەتەدى. بۇگىن بايقاۋعا قاتىسۋعا وزبەكستاننان كەلگەن ءانشى مادينابانۋ ءادىلوۆا«jibek joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرىپ، جوبانىڭ قىر-سىرى تۋرالى اڭگىمەلەپ بەردى.
- جوبانىڭ مۇنداي اۋقىمدى بولارىن كۇتپەدىم. ادەتتە «جىبەك جولى» دەگەندە، كوز الدىما كورەيا، قىتاي جانە ءبىزدىڭ ت م د ەلدەرى كەلەتىن. بۇل بايقاۋدا مالايزيا مەن موڭعوليانىڭ دا ونەرپازدارى بار. ءان تاڭداعاندا ءوز جايلىلىعىما ءمان بەردىم، سەبەبى ساحنادا بيلەر مەن قويىلىمدار بولۋى مۇمكىن. ءتىپتى وسى بايقاۋدا العاش رەت بيشىلەرمەن بيلەۋگە تۋرا كەلدى. سوسىن ارينە، رەپەرتۋاردىڭ جان-جاقتىلىعىنا دا قارايمىن. ياعني، ۇنەمى ءبىر ستيلدە ءان شىرقاساڭ، كورەرمەن جالىعىپ كەتۋى مۇمكىن. ەگەر ءبىرىنشى تۋردا باياۋ ءان بولسا، كەلەسىدە ىرعاقتى ءان تاڭداپ، ءوزىڭدى ءارتۇرلى قىردان كورسەتۋىڭ كەرەك، - دەيدى م. ءادىلوۆا.
وزبەكستاندىق ءانشى قازاق ءتىلىنىڭ اكتسەنتىن مەڭگەرۋ قيىنعا سوققانىن ايتۋدا.
- جالپى وزبەك ءتىلى جۇمساقتاۋ ەستىلەدى، ال قازاق ءتىلى - ءسال قاتقىل جانە وتكىر ەستىلەدى. سوندىقتان قازاقشا ارىپتەردى ايتۋعا كوپ كۇش سالۋعا تۋرا كەلەدى. ءبىر تۋردا ءبىز قازاق اندەرىن ءوزىمىزدىڭ انا تىلىمىزگە اۋدارىپ ايتۋىمىز كەرەك بولدى. مەن ايقىن تولەپبەرگەننىڭ جۋىردا شىققان «سۇيگەنىم» ءانىن تاڭدادىم. تاعى ءبىر كەزەڭدە - قازاقتىڭ حالىق اندەرىن ايتۋىمىز كەرەك. وندا «قاماجاي» ءانىن تاڭدادىم، - دەيدى ونەرپاز.
سونىمەن بىرگە، م. ءادىلوۆا قاتىسۋشىلار اراسىنداعى اتموسفەرا تۋرالى دا ايتىپ بەردى.
- ارينە، باسەكەلەستىك سەزىلەدى، ءبارىمىز مۇندا نە ءۇشىن كەلگەنىمىزدى تۇسىنەمىز. بۇل حالىقارالىق جوبا، ءبارىمىز فينالعا وتكىمىز كەلەدى. ءبىراق ادامگەرشىلىك پەن دوستىقتى ۇمىتپايمىز. مەن كوبىنەسە سابينا جانە داۆرانمەن (قاتىسۋشىلار - رەد.) جاقسى سويلەسەمىن. بارلىق قاتىسۋشىلارمەن دوستىق قارىم- قاتىناستامىز، كەشكە جينالىپ ءان ايتامىز، بايقاۋدى تالقىلايمىز، - دەيدى ءانشى.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star شوۋى 20_قىركۇيەكتەن باستاپ Silk Way ،Jibek Joly، قىتايدىڭ CCTV-3 ارناسىندا جانە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ ۇلتتىق ارنالارىندا كورسەتىلەدى.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنى پرەزيدەنتى مەن CMG مەدياكورپوراتسياسى ۇيىمداستىرىپ وتىرعان بايقاۋعا 12 ەل، اتاپ ايتقاندا، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، مالايزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا وكىلدەرى قاتىسادى.
«Silk Way Star» بايقاۋى ءبىرقاتار ازيا ەلىندە تەلەارنادان كورسەتىلەدى.
وندا قازاقستان اتىنان ءانشى Alem ونەر كورسەتەدى.