Silk Way Star جوباسىنىڭ رەداكتورى ساحنا سىرتىنداعى قۇپيالارمەن ءبولىستى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star تەك ادەمى شوۋعا قۇرىلعان جوبا ەمەس. ساحنا سىرتىندا ۇلكەن دايىندىق، قاۋىرت تىرشىلىك جاتىر. بۇل تۋرالى جوبانىڭ شەف-رەداكتورى قاسىمحان الداشيەۆ Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
قاسىمحان الداشيەۆ جوبانىڭ جەمىستى بولۋىندا شىعارماشىلىق قۇرامنىڭ ەڭبەگى وراسان ەكەنىن العا تارتتى.
- باستاپقىدا قاتىسۋشىلاردان انكەتا جيناۋ، بەينەبايلانىس ورناتۋ ءبارى قۇرامعا ۇلكەن جۇكتەمە بولدى. ءار شىعارىلىمنىڭ جوسپارىن تۇزدىك، سەناريىن تالقىلادىق. رەداكتورلار قاۋىرت جۇمىس ىستەدى، كەيدە كۇتپەگەن قيىندىقتار تۋىندادى. جوبا بارىسىندا تىلدىك كەدەرگىلەر دە بولدى، كەيدە ءادىلقازىلار ءوز تىلىندە سويلەپ كەتەتىن. سول كەزدە اۋدارماشىلار دەرەۋ ارالاسىپ وتىردى. جۇمىس وتە قاۋىرت بولدى، - دەيدى ول.
شەف-رەداكتور گراند-فينالدىڭ 120 ميلليون اۋديتوريانى قالاي جيناعانىنا دا توقتالدى. ايتۋىنشا، بۇعان قاتىسۋشىلاردىڭ جان-جاقتى قىرىن كورسەتەتىن تەحنيكالاردىڭ قولدانىلۋى اسەر ەتكەن.
- ءبىز قاتىسۋشىلاردىڭ بولمىسىن بارىنشا اشۋعا تىرىستىق. جوبانىڭ كۇندەلىگىندە ءاربىر قاتىسۋشىنىڭ ەرەكشە قىرلارىن كورسەتتىك. مىسالى، قىتايلىق قاتىسۋشى چجان حە سيۋان كۇمىس بۇيىمداردان كوللەكتسيا جيناۋدى ۇناتادى. تاجىكستاننان كەلگەن فاحريددين حاكىموۆ بۇرىن كاسىبي سپورتشى بولعان، اۋىر جاراقاتتان كەيىن ونەرگە بەت بۇرعان. ارمەنيالىق سارو گيەۆورگيان بۇعان دەيىن 10 بايقاۋدا جەڭىسكە جەتكەن. ال جەڭىمپاز ميشەل دجوزەف ەل بىلە بەرمەيتىن ۋرتىن دۋۋ تەحنيكاسىمەن تانىمال. وسىنداي قىزىقتى دەتالدار كوپ بولدى، ءبىز ولاردى كورەرمەنمەن ۇزبەي ءبولىسىپ وتىردىق. كورەرمەننىڭ بايقاۋدى تاپجىلماي قاراعانى دا وسىدان، - دەدى قاسىمحان الداشيەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Silk Way Star بايقاۋىنىڭ فينالىندا ازەربايجان مەن ارمەنيا وكىلدەرىنىڭ اراسىندا قىزىقتى جاعداي بولدى.