Silk Way Star جوباسىنىڭ جەڭىمپازى ءانشى Alem-مەن دۋەت ورىنداعىسى كەلەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق مەگاجوبا - Silk Way Star اياقتالدى. فينالدا ەرەكشە داۋىسىمەن كوپتى تاڭعالدىرعان موڭعوليادان كەلگەن ميشەل دجوزەف جەڭىمپاز اتاندى.
ءانشى جوبا جايلى اسەرىمەن Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا ءبولىستى.
موڭعول ءارتىسى بايقاۋدان كەيىن ءالى ءوز-وزىنە كەلمەگەنىن ايتىپ، موڭعول جانە قازاق كورەرمەندەرىنىڭ قولداۋىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- وتانداستارىم جاپپاي قۇتتىقتاپ جاتىر. «قارا تورعاي» ءانىن شىرقاعاننان باستاپ قازاق كورەرمەندەرى جىلى لەبىز بىلدىرە باستادى. ەڭ الدىمەن ماعان داۋىس بەرىپ، قولداعان جاندارعا العىسىمدى بىلدىرەمىن. الەمگە تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ قولىنان ماراپات الۋىم مەرەيىمدى ەسەلەدى، - دەيدى ءانشى.
جەڭىمپاز الداعى ۋاقىتتا قازاق تىلىندە ءان ايتۋ جوسپارىندا ەكەنىن ايتتى.
- قازاقتىڭ ءتىلى وتە باي. وسى تىلدە ءان ايتۋ ويىمدا بار. جاقىندا ماعان قازاق پروديۋسەرى حابارلاستى، داۋىس جازۋدى باستايمىز. الداعى ۋاقىتتا قازاق تىلىندە ءانىم شىعادى، - دەيدى ميشەل دجوزەف.
سونىمەن قاتار ول Silk Way Star سىيلاعان مۇمكىندىكتەرگە توقتالدى.
- جوبا - ەلدەر اراسىنداعى دوستىقتىڭ كوپىرى. 12 ەلدەن ارىپتەس، دوس تاپتىق. كوللابوراتسيا، دۋەت ماسەلەسىن تالقىلادىق. مىسالى، مۇمكىندىك بولسا قازاق ءانشىسى Alem-مەن بىرگە ءان ايتسام دەيمىن. سەبەبى ونىڭ ءستيلى بولەك، اسەرلى، - دەيدى ول.