Silk Way Star جوباسىنىڭ فينالىنا وتباسىممەن بىرگە دايىندالىپ جاتىرمىن - يازمين ازيز
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star مەگاجوباسىنىڭ فيناليسى، مالايزيالىق ءانشى يازمين ازيز Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا قاتىسىپ، جوباداعى دايىندىقتارى مەن قازاق تىلىندە ءان ورىنداۋ تاجىريبەسى تۋرالى ايتتى.
ءانشى فينالعا تولىق دايىن ەكەنىن، 10-فينالدى ەپيزودتى اسىعا كۇتىپ وتىرعانىن جانە جيۋري مەن كورەرمەننىڭ باعاسىن العىسى كەلەتىنىن جەتكىزدى.
- ەڭ ءبىرىنشى فينالدا مەنى قولداۋعا وتباسىم كەلدى. انام، اكەم جانە سۇيىكتىم مەنى ءبىرىنشى بولىپ قولداپ وتىرعان ادامدار. ولار فينالعا دايىندالىپ ءجۇر. اكەم ءۇشىن بۇل قازاقستانعا ءبىرىنشى ساپار بولدى. استانا ولارعا قاتتى ۇنادى، ءتىپتى ءبىز بىرگە بايتەرەككە بىرنەشە رەت باردىق. قاشان بولماسىن قولداۋ كورسەتكەنىمەن، مەن ولاردىڭ قوبالجۋىن سەزەمىن. سونىمەن قاتار فيليپپين مەن مالايزيادان دا قولداپ جاتىر. ينستاگرامدا كوپتەگەن مالايزيالىقتار ماعان قولداۋ بىلدىرۋدە، - دەدى يازمين ازيز.
سونداي-اق ءانشى Silk Way Star جوباسىنىڭ وتكەن شىعارىلىمىندا قازاقتىڭ بەلگىلى كومپوزيتورى سۇگىردىڭ تەرمەسىن ورىنداعان سەبەبىن ءتۇسىندىردى.
- مەن بۇرىن قازاقشا ءان ايتپاعاندىقتان، بۇل ءاندى كۇردەلى دەپ ويلادىم. ماعان وسى ءاندى ايتىپ كورەسىڭ بە دەپ كەڭەس بەردى. دومبىرا ءۇنى شىققاندا دەنەم تىتىركەپ كەتتى. بۇل ءان شىن مانىندە كۇردەلى، ءبىراق ءوزىمدى سىناپ كورگىم كەلدى. دومبىرانىڭ ءۇنىن ەستىگەندە بۇل ءان مەنىكى ەكەنىن ءتۇسىندىم. سول ساتتەن باستاپ مەن وزىمە باسقا تىلدە دە ءان ايتا الاتىنىمدى دالەلدەدىم، - دەدى يازمين ازيز.
ەسكە سالا كەتەيىك، Silk Way Star ءان بايقاۋىنىڭ فيناليستەرى انىقتالدى.