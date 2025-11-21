Silk Way Star جوباسىنىڭ ارمەنيادان كەلگەن فيناليسى دارالىعى مەن تۇراقتى تابىسىن كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - استانادا ءوتىپ جاتقان ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق جوبا Silk Way Star فيناليستەرىنىڭ ءبىرى - ارميان ءانشىسى سارو گيەۆورگيان العاشقى ەپيزودتان باستاپ ءوزىن سەنىمدى تۇردە كورسەتتى. جوباعا قاتىسۋشىلار ونى جارقىن ءارتىس جانە كۇشتى باسەكەلەس دەپ اتايدى.
ءبىرىنشى ەپيزودتا سارو گيەۆورگيان ساحناعا «Wicked stranger» انىمەن شىعىپ، كومپوزيتسيانى جىگەرلى جانە ەموتسيونالدى ورىندادى. ەكىنشى ەپيزودتا ول الەمدىك كلاسسيكانى تاڭداپ، «it’s a Man’s Man’s Man’s World» ءانىن شىرقادى. كورەرمەندەر ءارتىستى وزىنە سەنىمدى، جارقىن جانە سونىمەن بىرگە رومانتيكالىق دەپ تاپتى. قازىلار القاسى ونىڭ داۋىسىنىڭ كۇشى مەن جوعارى دەڭگەيلى ۆوكالدىق تەحنيكاسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
ءۇشىنشى ەپيزودتا ءارتىس «مەنىڭ ماحابباتىم» ءانىن ارميان تىلىندە ورىنداپ، شىعارمانى جاڭاشا ەستىرتە الدى. ءتورتىنشى ەپيزودتا ول ايماق مادەنيەتتەرىنە مۋزىكالىق ساياحاتىن جالعاستىرىپ، وزىندىك ساحنالىق ستيلدەگى بەينە مەن جەتكىزۋدى ەرەكشەلەندىرگەن وزبەكتىڭ «بور» ءانىن تاڭدادى.
بەسىنشى ەپيزود ەڭ اسەرلىلەردىڭ ءبىرى بولدى: قاتىسۋشىلار ءوز ەلدەرىنىڭ حالىق اندەرىن ورىندادى. سارو گيەۆورگيان ارمەنيانىڭ «es Kulam» («مەن كوز جاسىن توگەمىن» ) حالىق كومپوزيتسياسىن تاڭدادى — بۇل ءارتىستىڭ ءوز وتانىنا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىن ءبىلدىرىپ، ارميان مۋزىكالىق ءداستۇرىنىڭ تەرەڭدىگىن بەينەلەيتىن شىنايى ليريكالىق شىعارما.
التىنشى ەپيزودتا ءانشى «Lose Control» ءانىن ورىنداپ، كۇشتى، سەنىمدى قاتىسۋىمەن ەرەكشەلەندى. ءاندى ورىنداۋ تولىققاندى تەاترلاندىرىلعان قويىلىممەن سۇيەمەلدەندى، ال ءارتىس ءوزىنىڭ جارقىن ءستيلى مەن كورەرمەنمەن بايلانىسىن تاعى دا كورسەتتى.
جوبا بارىسىندا سارو گيەۆورگيان تۇراقتى پوزيتسياسىن ساقتاپ، جەكە ەپيزودتاردا بىرنەشە رەت ۇزدىك ءۇش ورىنداۋشىنىڭ قاتارىنا كىرىپ، ءوزىنىڭ جوعارى دايىندىعى مەن شەبەرلىگىن كورسەتتى.
جەتىنشى ەپيزودتا ول كلاسسيكالىق بەينەدە شىعىپ، قازاقتىڭ «كوزىنىڭ ءمولدىرىڭ- اي» حالىق ءانىن ورىندادى. ونىڭ ءاندى شىن جۇرەكتەن ورىنداۋ كورەرمەندەردى باۋراپ الدى، ءال ارتىس قازاق حالقىنىڭ ونەرگە دەگەن تەرەڭ قۇرمەتىن اتاپ ءوتىپ، وسى ءان ارقىلى قازاق مادەنيەتىمەن رۋحاني بايلانىس سەزىنگەنىن مويىندادى.
سەگىزىنشى ەپيزودتا سارو تاعى دا جارقىن، زاماناۋي بەينەدە شىعىپ، تانىمال «River» ءانىن ءوز ستيلىندە ورىندادى. جارتىلاي فينالدا ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى مارجان اراپبايەۆامەن بىرگە دۋەت ورىنداپ، ارميان حالقىنىڭ «Siro Nver» ءانىن ورىندادى - بۇل ەپيزودتىڭ ەڭ جارقىن ساتىنە اينالعان ەموتسيونالدى ءنومىر بولدى.
بۇگىن ءارتىس جوبا جەڭىمپازى انىقتالاتىن گراند- فينالعا دايىندىق جۇمىستارىن اياقتاپ جاتىر.
Silk Way Star جوباسى ءبىر ساحنادا 12 ەل: قازاقستان، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا ورىنداۋشىلارىن بىرىكتىرگەن العاشقى ازيالىق ۆوكالدىق بايقاۋ بولدى.
گراند- فينال 22 -قاراشادا ساعات 20:00 دە Jibek Joly تەلەارناسىندا تىكەلەي ەفيردە وتەدى. تىكەلەي كورسەتىلىم قازاقستان، ازەربايجان، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە موڭعوليادا وتەدى.
جەڭىمپاز ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى: %50 - قازىلار القاسى جانە %50 ونلاين كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى. سۇيىكتى ءارتىسىڭىزدى silkwaystar.org سايتىندا قولداي الاسىز. داۋىس بەرۋ جۇرگىزۋشىلەر جاريالانعان كەزدە باستالادى.
جوبانىڭ فيناليستەرى قاتارىنا كەلەسى انشىلەر كىردى:
- ALEM (قازاقستان)؛
- يازمين ازيز (مالايزيا)؛
- اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)؛
- ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)؛
- چجان حە سيۋان (قىتاي)؛
- سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا) ؛
- مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان) .
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ازياداعى العاشقى مەگاجوبا Silk Way Star دىڭ ەستە قالارلىق قاتىسۋشىلارىنىڭ ءبىرى مالايزيالىق ءانشى يازمين ازيز تۋرالى جازعان ەدىك. كۇشتى داۋىسى، ەرەكشە تەمبرى، حاريزماسى جانە مۇقيات ويلاستىرىلعان ساحنالىق بەينەلەرى ونى جوبانىڭ ەڭ كوپ تالقىلاناتىن ارتىستەرىنىڭ بىرىنە اينالدىردى.