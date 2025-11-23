Silk Way Star جوباسى كەلەسى جىلى قىتايدا وتەدى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star جوباسى بيىل قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى كەلىسىم نەگىزىندە العاش رەت ىسكە قوسىلدى. كەلەسى جىلى بايقاۋدى قىتاي تاراپى وتكىزەدى.
بۇل تۋرالى وك ق الاڭىندا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ەركەجان كۇنتۋعان مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الداعى ۋاقىتتا جوبانى جەڭىمپاز ەلدە وتكىزۋ تۋرالى ۇسىنىستار تۇسسە، بۇل باستامانى ەكى تاراپ تا قولداۋعا دايىن.
- ءبىز جوبانى ىسكە قوسقاننان كەيىن يندونەزيا، ۆەتنام، ءۇندىستان قىزىعۋشىلىق تانىتتى، ءبىراق بيىلعى ماۋسىمعا قاتىسۋعا ۇلگەرمەدى. جوبا 12 ەلدىڭ اياسىندا شەكتەلمەيدى. ويتكەنى كوپتەگەن ازيا مەملەكەتى بار. ازيادا مادەني تۇرعىدا بىرىكتىرەتىن ورتاق الاڭ جوق. ماسەلەن، بيىل قاتىسپاعان جاپونيانىڭ ءوزى سونىڭ ءبىر مىسالى. ولاردى دا قوسا الساق، ەل سانى ايتارلىقتاي ارتادى. سونىمەن قاتار اراب ەلدەرى دە قىزىعۋشىلىق ءبىلدىرىپ وتىر. كۇنى كەشە فينالعا كۋۆەيتتىڭ ەلشىسى قاتىستى. بۇل باستاماسى عانا، جوبانىڭ دەڭگەيى الداعى جىلدارى وسەدى، - دەدى ەركەجان كۇنتۋعان.
بۇدان بۇرىن Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى Silk Way Star فينالىن 120 ميلليون كورەرمەن تاماشالاعانىن ايتتى.